В МИД не считают, что "нормандский саммит" состоится в июне

Новости Украины: По мнению представителя МИД, команде Зеленского вряд ли удастся подготовить встречу "нормандской четверки" в столь сжатые сроки.

Команда новоизбранного президента Зеленского вряд ли успеет подготовить встречу с лидерами ФРГ, Франции и России, поэтому саммита "нормандской четверки" в июне скорее всего не будет.

Об этом заявил директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев в эфире программы "Нині вже" на Громадском.

"Надо работать и думать над деталями. На самом деле дипломатические встречи очень долго готовятся. Не может быть встреча ради встречи, она должна быть подготовлена, должны быть готовые решения встречи на высшем уровне. Очевидно, что этому будет предшествовать мощная работа", - рассказал Макеев

Как отмечается, по его мнению, нет высокой вероятности, что в первые дни президентства Зеленского состоится встреча в "нормандском формате" на высшем уровне.

"Встреча планировалась (Петром Порошенко - ред.), но изменились обстоятельства. Однако всякое может быть, новоизбранный президент может захотеть принять участие во встрече... Но опять же, очень много факторов нужно будет учесть", - резюмировал дипломат.

Напомним, Петр Порошенко после визита во Францию и Германию заявил, что в июне должен состояться саммит "нормандской четверки".