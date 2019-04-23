Айвазовская: Россия начала атаковать политический процесс в Украине еще в 2016 году

Новости Украины: По мнению Айвазовской, РФ атакует политический процесс в Украине с 2016 года.

Попытки вмешательства России в выборы Президента Украины не носили системного характера, но атаки на политический процесс в нашей стране через интернет РФ начала еще в 2016 году.

Об этом сообщила председатель правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"IT-вмешательства как такового не состоялось, оно было предотвращено. Были определенные попытки, но не системного характера. ЦИК имела достаточно бюджетных средств, киберполиция и СБУ работали в этом направлении, технические сети, проложенные под землей, фактически были защищены и охранялись, - все прошло хорошо. Другой вопрос - это социальные сети и интернет. Мое убеждение в том, что Россия начала атаковать политический процесс в Украине еще в 2016 году", - отметила Айвазовская.

Последствиями этого, по ее словам, сегодня являются девальвация институтов власти, недоверие и хейтерство, которое имело место не только во время выборов.

"К сожалению, мы пришли с этой эмоцией до выборов - и ею же закончили", - добавила эксперт.