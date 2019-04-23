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Парубий о роспуске парламента: Эти авантюры не будут иметь никакой перспективы

Парубий о роспуске парламента: Эти авантюры не будут иметь никакой перспективы
06:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Парубий убежден, что "авантюры" по роспуску ВР не будут иметь никакой перспективы

Верховная Рада готова оспаривать в суде любые попытки досрочного прекращения ее полномочий.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий в программе "Свобода слова" в эфире телеканала ICTV.

"Конечно, у меня есть информация, что такая схема (роспуска парламента через судебный иск об отсутствии коалиции - ред.) готовится. Я даже имел возможность видеть проект указа на основе подобных оговорок... Хочу сказать, что эти авантюры не будут иметь никакой перспективы. Я отслеживаю, конечно. Любые решения суда будут иметь апелляцию", - отметил Парубий.

Спикер пояснил, что добиться досрочного прекращения полномочий Верховной Рады таким способом ставят целью члены команды бывшего президента Януковича, заочно осужденного на 13 лет лишения свободы за государственную измену.

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"Эти схемы - знаете, откуда они вылезают? Когда я говорил о рисках, которые, к сожалению, есть, это тени из прошлого - периода Януковича, о которых мы уже забыли: все его выдающиеся юристы, которые рисовали схемы - и финансовые, и экономические. Они сегодня рисуют такие схемы, чтобы якобы было какое-то решение суда, что коалиция якобы перестала существовать два года назад на основе указа Президента", - уточнил председатель ВР.

Как сообщалось ранее, на брифинге 22 апреля Андрей Парубий отметил, что не имеется никаких юридических или политических оснований для роспуска парламента.

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Верховная Рада, Андрей Парубий, Роспуск Рады.
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