Парубий о роспуске парламента: Эти авантюры не будут иметь никакой перспективы

Новости Украины: Парубий убежден, что "авантюры" по роспуску ВР не будут иметь никакой перспективы

Верховная Рада готова оспаривать в суде любые попытки досрочного прекращения ее полномочий.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий в программе "Свобода слова" в эфире телеканала ICTV.

"Конечно, у меня есть информация, что такая схема (роспуска парламента через судебный иск об отсутствии коалиции - ред.) готовится. Я даже имел возможность видеть проект указа на основе подобных оговорок... Хочу сказать, что эти авантюры не будут иметь никакой перспективы. Я отслеживаю, конечно. Любые решения суда будут иметь апелляцию", - отметил Парубий.

Спикер пояснил, что добиться досрочного прекращения полномочий Верховной Рады таким способом ставят целью члены команды бывшего президента Януковича, заочно осужденного на 13 лет лишения свободы за государственную измену.

"Эти схемы - знаете, откуда они вылезают? Когда я говорил о рисках, которые, к сожалению, есть, это тени из прошлого - периода Януковича, о которых мы уже забыли: все его выдающиеся юристы, которые рисовали схемы - и финансовые, и экономические. Они сегодня рисуют такие схемы, чтобы якобы было какое-то решение суда, что коалиция якобы перестала существовать два года назад на основе указа Президента", - уточнил председатель ВР.

Как сообщалось ранее, на брифинге 22 апреля Андрей Парубий отметил, что не имеется никаких юридических или политических оснований для роспуска парламента.