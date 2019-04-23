Саакашвили о запрете въезда в Украину: Еще немного потерплю

Новости Украины: Михэил Саакашвили заявил, что готов еще немного потерпеть, пока с него снимут запрет въезда в Украину..

Бывший председатель Одесской области один из лидеров партии "Рух новых сил" Саакашвили готов подождать пока ему разрешат въезд в Украину.

Об этом он написал в facebook, комментируя отказ пограничной службы по его просьбе снять ограничение на его въезд.

"Пока Порошенко президент, я и не ожидал от Пограничной службы другого ответа. Ничего, еще немного потерплю после стольких месяцев ожидания", - написал он.

Напомним, 21 апреля экс-президент Грузии лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили заявил, что обратился к уполномоченным органам власти в Украине с просьбой снять ограничения на его въезд в Украину.

В ответ государственная пограничная служба отметила, что Саакашвили не имеет оснований для законного въезда на территорию Украины.

Саакашвили выдворили из Украины 12 февраля 2018 года. Политику запретили въезд в Украину до 13 февраля 2021 года.

Саакашвили оформил в Нидерландах удостоверение личности, что дает ему право на проживание и работу в Евросоюзе. Саакашвили также заявлял, что вернется в Грузию, а также предложил президенту вернуть ему грузинское гражданство.