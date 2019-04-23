Выборы Президента 2019: второй тур
Скачать
Вторник, 23.04.2019
В Гааге Украина и РФ обсудят освобождение моряков
В Гааге Украина и РФ обсудят освобождение моряков
Итоги 22 апреля: украинцы пришли к Порошенко, результаты выборов и цена на газ
Итоги 22 апреля: украинцы пришли к Порошенко и результаты выборов
Результаты выборов президента Украины
Результаты выборов президента Украины
Приметы и обряды на 23 апреля – День Солнцезахода
Приметы и обряды на 23 апреля – День Солнцезахода

Саакашвили о запрете въезда в Украину: Еще немного потерплю

Саакашвили о запрете въезда в Украину: Еще немного потерплю
08:25 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Фейсбук

Новости Украины: Михэил Саакашвили заявил, что готов еще немного потерпеть, пока с него снимут запрет въезда в Украину..

Бывший председатель Одесской области один из лидеров партии "Рух новых сил" Саакашвили готов подождать пока ему разрешат въезд в Украину.

Об этом он написал в facebook, комментируя отказ пограничной службы по его просьбе снять ограничение на его въезд.

"Пока Порошенко президент, я и не ожидал от Пограничной службы другого ответа. Ничего, еще немного потерплю после стольких месяцев ожидания", - написал он.

В ГПСУ отреагировали на возможное возвращение Саакашвили в Украину

Напомним, 21 апреля экс-президент Грузии лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили заявил, что обратился к уполномоченным органам власти в Украине с просьбой снять ограничения на его въезд в Украину.

В ответ государственная пограничная служба отметила, что Саакашвили не имеет оснований для законного въезда на территорию Украины.

Саакашвили выдворили из Украины 12 февраля 2018 года. Политику запретили въезд в Украину до 13 февраля 2021 года.

Саакашвили оформил в Нидерландах удостоверение личности, что дает ему право на проживание и работу в Евросоюзе. Саакашвили также заявлял, что вернется в Грузию, а также предложил президенту вернуть ему грузинское гражданство.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Грузия, ГПСУ, Михаил Саакашвили, Одесская ОГА.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Оригинальное поздравление Зеленского от Елены Кравец
02 ​Порошенко: Мы вернемся на Банковую после следующих выборов
03 Куда подевалась прежняя красотка: что случилось с дочерью Дональда Трампа
04 Порошенко поговорил с премьером Израиля Нетаньяху
05 Послы G7 сделали заявление о результатах выборов в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
СМИ: Трамп летом посетит Британию
СМИ: Трамп летом посетит Британию
Теракты на Шри-Ланке: количество жертв возросло до 310
Теракты на Шри-Ланке: количество жертв возросло до 310
Тепло до +24°: синоптики рассказали, какой будет Страстная неделя
Синоптики рассказали, какой будет Страстная неделя
Рецепт дня: постные свекольные котлеты
Рецепт дня: постные свекольные котлеты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь