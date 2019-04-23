Выборы Президента 2019: второй тур
Скачать
Вторник, 23.04.2019
В Гааге Украина и РФ обсудят освобождение моряков
В Гааге Украина и РФ обсудят освобождение моряков
Итоги 22 апреля: украинцы пришли к Порошенко, результаты выборов и цена на газ
Итоги 22 апреля: украинцы пришли к Порошенко и результаты выборов
Результаты выборов президента Украины
Результаты выборов президента Украины
Приметы и обряды на 23 апреля – День Солнцезахода
Приметы и обряды на 23 апреля – День Солнцезахода

В команде Зеленского рассказали, как будут бороться с коррупцией

В команде Зеленского рассказали, как будут бороться с коррупцией
09:00 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Фейсбук

Новости Украины: У планирует Зеленского отменить депутатскую неприкосновенность, перезапустить антикоррупционные органы и уменьшить давление на бизнес.

Для борьбы с коррупцией команда избранного президента Владимира Зеленского планирует отменить депутатскую неприкосновенность, перезапустить антикоррупционные органы и уменьшить давление на бизнес.

Об этом заявила Галина Янченко, глава Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ), которая входит в команду Зеленского, в эфире программы "Нині вже" на Громадском.

"Депутатская неприкосновенность должна уйти в прошлое, НАПК перезапущено, Специализированная антикоррупционная прокуратура надеюсь тоже, по крайней мере руководство", - отметила она.

Также важным шагом является уменьшение давления на бизнес, говорит Янченко.

У Зеленского рассказали, как собираются урегулировать войну на Донбассе

"Мы знаем, что сегодня хозяйственные и финансовые дела расследуют все, кто хотят - и СБУ, и налоговая. У нас даже осталась налоговая милиция! Все это нужно убрать, чтобы люди могли развиваться, развивать экономику, создавать новые рабочие места. Поэтому - (надо создать - ред.) единый орган, который будет занимается хозяйственными и финансовыми делами, а бизнес будет заниматься тем, что и должен делать - развивать экономику", - рассказала она.

В предвыборной программе Зеленского есть пункт об отмене полномочий всех правоохранительных органов расследовать экономические преступления, а также создание отдельного органа для расследования таких дел.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Коррупция, НАБУ, Депутатская неприкосновенность, Антикоррупционные органы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Оригинальное поздравление Зеленского от Елены Кравец
02 ​Порошенко: Мы вернемся на Банковую после следующих выборов
03 Куда подевалась прежняя красотка: что случилось с дочерью Дональда Трампа
04 Порошенко поговорил с премьером Израиля Нетаньяху
05 Послы G7 сделали заявление о результатах выборов в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
СМИ: Трамп летом посетит Британию
СМИ: Трамп летом посетит Британию
Теракты на Шри-Ланке: количество жертв возросло до 310
Теракты на Шри-Ланке: количество жертв возросло до 310
Тепло до +24°: синоптики рассказали, какой будет Страстная неделя
Синоптики рассказали, какой будет Страстная неделя
Рецепт дня: постные свекольные котлеты
Рецепт дня: постные свекольные котлеты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь