Сегодня Рада возобновит рассмотрение языкового закона

Новости Украины: В повестке дня на 23 апреля это единственный вопрос для рассмотрения, уже рассмотрена 1831 поправка.

В Верховной Раде сегодня продолжат рассмотрение поправок к законопроекту об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Об этом указано в повестке дня пленарного заседания на сайте Рады.

Напомним, председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что закон о функционировании украинского языка как государственного будет принят 25 апреля.

Народные депутаты уже рассмотрели 1831 из 2080 поправок к законопроекту об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Напомним, 28 февраля Верховная Рада Украины начала рассматривать законопроект о языке во втором чтении. В него было подано более 2000 поправок, также проект документа уже вызвал острую дискуссию среди депутатского корпуса.

В Раде заявляли, что закон о функционировании украинского языка как государственного может быть принят уже после второго тура президентских выборов.