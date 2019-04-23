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Сегодня Рада возобновит рассмотрение языкового закона

Сегодня Рада возобновит рассмотрение языкового закона
11:06 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины: В повестке дня на 23 апреля это единственный вопрос для рассмотрения, уже рассмотрена 1831 поправка.

В Верховной Раде сегодня продолжат рассмотрение поправок к законопроекту об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Об этом указано в повестке дня пленарного заседания на сайте Рады.

Напомним, председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что закон о функционировании украинского языка как государственного будет принят 25 апреля.

Народные депутаты уже рассмотрели 1831 из 2080 поправок к законопроекту об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

 Напомним, 28 февраля Верховная Рада Украины начала рассматривать законопроект о языке во втором чтении. В него было подано более 2000 поправок, также проект документа уже вызвал острую дискуссию среди депутатского корпуса.

Депутаты в Раде проголосуют за "языковый закон" уже после выборов

 В Раде заявляли, что закон о функционировании украинского языка как государственного может быть принят уже после второго тура президентских выборов.

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Верховная Рада, Украина, Законопроект, Украинский язык, Депутаты, Народные Депутаты, Политика.
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