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На Порошенко подали первый после выборов иск

На Порошенко подали первый после выборов иск
10:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Против действующего президента Украины Петра Порошенко подали иск в Верховный суд.

Судья Окружного административного суда Киева подал иск к президенту Украины Петру Порошенко о признании бездействия главы государства с требованием выдать указ о назначении судьи на должность и взыскать материальный ущерб.

Как сообщает во вторник пресс-служба Окружного админсуда Киева, дело будет рассматриваться Кассационным административным судом Верховного суда.

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"Истец обосновал свою позицию тем, что президент Украины на протяжении февраля-марта 2019 года, вопреки требованиям закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", не издал указ о его назначении на должность судьи, что лишает его (судью) права на труд и доплаты за выслугу лет", - поясняется в сообщении.

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Киев, Верховный суд, Петр Порошенко.
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