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Москаль уходит с должности председателя Закарпатской ОГА

Москаль уходит с должности председателя Закарпатской ОГА
10:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Геннадий Москаль подал заявление об отставке с поста главы Закарпатской облгосадминистрации

Глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль подал заявление об отставке с занимаемой должности по собственному желанию.

Фотокопия соответствующего заявления на имя президента Украины Петра Порошенко обнародована на официальном сайте Г.Москаля.

"…прошу прекратить мое пребывание в отпуске и уволить меня от должности главы Закарпатской областной государственной администрации по собственному желанию", - говорится в заявлении, датированном 23 апреля.

22 апреля заявления об отставке подали глава Львовской ОГА Олег Синютка и глава Николаевской ОГА Алексей Савченко.

Глава Николаевской ОГА написал заявление об отставке

П.Порошенко назначил Г.Москаля главой Закарпатской облгосадминистрации в июле 2015 года.

Согласно ст.118 Конституции Украины, главы местных администраций, в том числе областных и районных, назначаются на должность и увольняются с должности президентом Украины по представлению Кабинета министров Украины.

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Закарпатская область, Петр Порошенко, Геннадий Москаль, Глава Закарпатской ОГА.
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