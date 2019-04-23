Москаль уходит с должности председателя Закарпатской ОГА

Глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль подал заявление об отставке с занимаемой должности по собственному желанию.
Фотокопия соответствующего заявления на имя президента Украины Петра Порошенко обнародована на официальном сайте Г.Москаля.
"…прошу прекратить мое пребывание в отпуске и уволить меня от должности главы Закарпатской областной государственной администрации по собственному желанию", - говорится в заявлении, датированном 23 апреля.
22 апреля заявления об отставке подали глава Львовской ОГА Олег Синютка и глава Николаевской ОГА Алексей Савченко.
П.Порошенко назначил Г.Москаля главой Закарпатской облгосадминистрации в июле 2015 года.
Согласно ст.118 Конституции Украины, главы местных администраций, в том числе областных и районных, назначаются на должность и увольняются с должности президентом Украины по представлению Кабинета министров Украины.