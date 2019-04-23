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После дебатов, мнения украинцев разделилось: статистика

После дебатов, мнения украинцев разделилось: статистика
15:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Согласно опросу КМИС, около 50% опрошенных с трансляцией дебатов выразили мнение, что в дебатах победил В.Зеленский, 14% - за победу П.Порошенко.

Абсолютное большинство украинцев контактировали с трансляцией дебатов между кандидатами на пост президента Украины – действующим главой государства Петром Порошенко и шоуменом Владимиром Зеленским, в основном дебаты смотрели по телевидению, о чем свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Согласно результатам опроса (20 апреля), 80% респондентов ответили, что они тем или иным образом контактировали с трансляцией дебатов, 20% дали отрицательный ответ.

Те, кто контактировал с трансляцией дебатов, на вопрос "Как вы смотрели или слушали дебаты между Зеленским и Порошенко: по телевидению, по интернету (на компьютере, телефоне или планшете) или слушали по радио?" ответили следующим образом: 58% от всех опрошенных смотрели трансляцию по телевидению, 20% - смотрели или слушали трансляцию по Интернету, 1,5% - по радио.

Около 50% контактировавших с трансляцией дебатов выразили мнение, что в дебатах победил В.Зеленский, 14% - за победу П.Порошенко, еще 33% считают, что дебаты закончились вничью.

На вопрос о том, изменилось ли после дебатов отношение к кандидатам, 12% опрошенных сказали, что после дебатов их отношение к В.Зеленскому ухудшилось, 27% - улучшилось. 30% ответили, что после дебатов их отношение к П.Порошенко ухудшилось, 7% - улучшилось.

Итоги 19 апреля: дебаты Зеленского и Порошенко на стадионе, "Общественном", МВФ и ПриватБанк

С 6 по 20 апреля КМИС провел так называемый роллинговый опрос (ежедневно, посредством телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, временно неконтролируемые властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе роллингового опроса проведено 3600 интервью (6-18 апреля), погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 5%. 19 и 20 апреля проведено по 500 интервью.

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Выборы, Статистика, Победа, Петр Порошенко, Интервью, Дебаты, Политика, Владимир Зеленский, Опрашивания.
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