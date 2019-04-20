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Суббота, 20.04.2019
Итоги 19 апреля: дебаты Зеленского и Порошенко на стадионе, "Общественном", МВФ и ПриватБанк
Итоги 19 апреля: дебаты Зеленского и Порошенко на стадионе, "Общественном", МВФ и ПриватБанк
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Итоги 19 апреля: дебаты Зеленского и Порошенко на стадионе, "Общественном", МВФ и ПриватБанк

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Итоги 19 апреля: дебаты Зеленского и Порошенко на стадионе, "Общественном", МВФ и ПриватБанк
07:38 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Кандидаты в президенты провели дебаты на крупнейшем стадионе страны в присутствии 20 тысяч человек. Кандидат Зеленский не пришел на дебаты на "Суспильне". Партнеры о ПриватБанке.

Дебаты на "Олимпийском"

Кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский вечером 19 апреля прибыли на НСК "Олимпийский" для участия в дебатах.

Дебаты на НСК “Олимпийский” не являются национальными, предусмотренными законодательством, поэтому это является предвыборной агитацией, которая должна оплачиваться штабами кандидатов в Президенты, а не за средства государственного бюджета.

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко и кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский перед началом пожали руки и начали дебаты на одной сцене команды В.Зеленского на НСК "Олимпийский".

Дебаты Порошенко и Зеленского на Олимпийском (Онлайн-трансляция)

На НСК "Олимпийский" присутствовало более 22 тысяч человек, ситуация спокойная - под контролем правоохранителей.

Кандидаты Порошенко и Зеленский произнесли вступительную речь, Зеленский считает, что действующий президент не выполнил предвыборные обещания, в то время как Порошенко подчеркивает, что у его оппонента нет опыта для противостояния российской угрозе.

День дебатов между Порошенко и Зеленским: главное

Кандидаты в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский по призыву последнего встали на колени в знак уважения к родственникам погибших на Донбассе.

Порошенко vs Зеленский: Главные дебаты страны на НСК "Олимпийский" завершились (полное видео)

По окончанию дебатов на стадионе в команде кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского дают понять, что он не намерен продолжать дебаты с баллотирующимся на второй президентский срок действующим главой государства Петром Порошенко на "Общественном телевидении".

Дебаты 2019: Порошенко на "Суспильном" (Онлайн-трансляция)

П.Порошенко в пятницу вечером прибыл в студию "Суспильного телевидения", где должны пройти национальные дебаты кандидатов на пост президента Украины. В то же время ведущая мероприятия сообщила, что второго кандидата – шоумена Владимира Зеленского, в студии пока нет.

Перед началом дебатов на "Суспильном" ведущая дебатов предупредила всех присутствующих о возможном минировании здания, разрешив желающим покинуть здание, однако никто не стал этого делать и дебаты Порошенко начались в установленном режиме.

Позже в СБУ пояснили, предположительно с территории РФ поступил звонок о якобы минировании "Общественного телевидения" перед началом дебатов, на которые прибыл только действующий глава государства Петр Порошенко.

Поддержка МВФ национализации ПриватБанка

Международный валютный фонд готов поддержать национализацию крупнейшего в стране банка "ПриватБанк".

Свою поддержку выразил также и Европейский союз и ЕБРР.

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон подчеркивает, что трансформация Приватбанка является одним из ключевых маркеров оздоровления банковского сектора страны и достижений украинских реформ, а продолжение реформ имеет ключевое значение для экономической стабильности государства.

Снижение котировок еврооблигаций Украины в четверг составило от 0,6% – по бумагам с погашением в 2021г до 1,4% – по бумагам с погашением в 2027г на новостях о решении админсуда Киева признать незаконной национализацию ПриватБанка и введении Россией новых торговых санкций, которые затронут почти 30% товарооборота с Украиной.

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Петр Порошенко, Дебаты, Выборы в Украине, Владимир Зеленский, Выборы 2019.
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