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Защита от фейков: Украина перенимает опыт Франции

Защита от фейков: Украина перенимает опыт Франции
14:57 Сегодня Телеграф Фото: inshaua.com

Новости Украины: Представители МИП Украины приняли участие во французско-украинских консультациях относительно противодействию фейкам и дезинформации.

В Париже прошла встреча зарубежных экспертов и замминистра по информационной политике Дмитрия Золотухина. Французские политики и авторы закона о противодействии распространения фейков консультировали украинскую сторону на тему разработки законодательной базы.

Как сообщается на сайте ведомства, французские депутаты Национальных собраний Орельен Таше и Фабиан Кольбок детально объяснили основания для разработки законопроекта, который поможет регулировать свободу слова и предупреждать распространение недостоверной информации и фейков.

Также в рамках двухстороннего сотрудничества состоялась встреча с руководством Генерального секретариата обороны и безопасности Франции. Стороны обсудили вопросы гарантии безопасности информационного пространства и кибербезопасности, методы противодействия информационным вторжениям и спецоперациям третьих стран, а также способы защиты от манипуляций.

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Замминистра МИП Украины обсудил с сенатором Жаном-Ивом Леконтом главные тезисы, которые высказывают противника антифейкового закона, а также причины сопротивления к подобным законодательным инициативам. Дмитрий Золотухин заявил, что "никто в мире не имеет такого опыта противодействия информационным атакам и дезинформации, как Украина. Нам до сих пор удается не пресекать "красную линию" в борьбе за защиту свободы слова". Также он добавил, что кроме собственных знаний украинская сторона заинтересована в опыте французских коллег в направлении защиты от внешнего вмешательства.

Дипломаты Украины и Франции в завершении диалога договорились о дальнейшем плодотворном сотрудничестве и консультациях в период разработки правовых норм с целью противодействия дезинформации и негативных влияний на электорат.

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Украина, Франция, МИД, Закон, Проект, Свобода слова, Дипломаты, Министр, Данные, Дезинформация, Золотухин, Фэйк.
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