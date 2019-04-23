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Мэр Черновцов восстановился в должности через суд

Мэр Черновцов восстановился в должности через суд
14:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Черновицкий окружной административный суд восстановил в должности мэра Черновцов Алексея Каспрука.

Черновицкий окружной административный суд удовлетворил иск Алексея Каспрука и восстановил его в должности городского головы Черновцов.

"Справедливость есть! За нее стоит бороться!" – написал А.Каспрук на своей странице в Фейсбуке во вторник и выложил фотокопию соответствующего решения суда.

Суд решил удовлетворить полностью административный иск А.Каспрука к Черновицкому городскому совету, признать противоправным и отменить решение 59 сессии Черновицкого горсовета от 26 июля 2018 года о досрочном прекращении полномочий городского головы А.Каспрука, а также восстановить его "в должности Черновицкого городского головы с 26 июля 2018 года".

Как сообщается на сайте "Новое телевидение старого города", суд постановил выплатить мэру заработную плату за время вынужденного прогула.

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Как сообщалось, в конце июля 2018 года Черновицкий городской совет на сессии проголосовал за отставку городского головы А.Каспрука.

Конфликт между частью депутатов горсовета и городским головой продолжался со времен местных выборов 2015 года, но обострился в конце 2017 года после избрания секретарем горсовета представителя партии "Родной город" Василия Продана.

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Суд, Черновцы, Алексей Каспрук, Мер Черновцов.
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