В Украине создали первый разведывательный корабль

Сегодня, 23 апреля, прошла торжественная презентация первого отечественного судна. Его было сконструировано на заказ Министерства обороны Украины.
На мероприятии присутствовал Министр ведомства Степан Полторак, который подчеркнул, что благодаря заграничным партнерам боевые возможности Военно-морских сил Украины успешно усиливаются. "Мы должны поднять уровень сотрудничества с нашими заграничными партнерами - не только из-за получения материально-технической помощи, но и за счет закупки нового вооружения и техники", - обозначил Министр обороны.
Степан Полторак также добавил, что на сегодняшний день ведутся переговоры с партнерами относительно усиления боевых возможностей ВМС посредством закупок. Во время спуска и презентации нового украинского среднего разведывательного судна Глава ведомства подчеркнул, что приятно удивлен конечным результатом и возможностями отечественных предприятий. Он прокомментировал, что построить такой корабль такого класса - большое дело. "Он значительно расширит боевые возможности национального военного флота", - добавил Степан Полторак.