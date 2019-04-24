Адвокат Януковича сообщил о его планах вернуться в Украину

Новости Украины: Бывший президент Украины Виктор Янукович находится в России вынужденно и временно и намерен вернуться в Украину после инаугурации Владимира Зеленского.

Адвокат Виталий Сердюк рассказал, что бывший президент Украины Виктор Янукович намерен вернуться в Украину в период правления Владимира Зеленского.

По словам адвоката, защита намерена добиваться снятия всех обвинений с Виктора Януковича и обжалует уже вынесенный приговор. Сердюк сообщил, что Янукович отправил поздравление Владимиру Зеленскому после оглашения предварительных результатов второго тура президентских выборов в Украине. Он отметил, что этот жест никак не связан с желанием вернуться в Украину.

Защита Януковича отмечает, что Виктор Янукович находится на территории России временно и вынужденно. Главной задачей адвокатов Сердюк назвал намерение восстановить его права и доказать, что все обвинения имели политический, а не правовой характер.

Ранее сообщалось, что 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в совершении государственной измены, подготовке и развязывании агрессивной войны. Срок наказания Януковича будет исчисляться с момента его задержания.

Также суд постановил взыскать с Януковича в пользу государства процессуальные издержки на проведение экспертиз в сумме 98 тыс. 561 грн. Адвокаты подали пять апелляционных жалоб на приговор.