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Адвокат Януковича сообщил о его планах вернуться в Украину

Адвокат Януковича сообщил о его планах вернуться в Украину
10:12 Сегодня Телеграф По материалам: УНИАН

Новости Украины: Бывший президент Украины Виктор Янукович находится в России вынужденно и временно и намерен вернуться в Украину после инаугурации Владимира Зеленского.

Адвокат Виталий Сердюк рассказал, что бывший президент Украины Виктор Янукович намерен вернуться в Украину в период правления Владимира Зеленского.

По словам адвоката, защита намерена добиваться снятия всех обвинений с Виктора Януковича и обжалует уже вынесенный приговор. Сердюк сообщил, что Янукович отправил поздравление Владимиру Зеленскому после оглашения предварительных результатов второго тура президентских выборов в Украине. Он отметил, что этот жест никак не связан с желанием вернуться в Украину.

Защита Януковича отмечает, что Виктор Янукович находится на территории России временно и вынужденно. Главной задачей адвокатов Сердюк назвал намерение восстановить его права и доказать, что все обвинения имели политический, а не правовой характер.

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Ранее сообщалось, что 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в совершении государственной измены, подготовке и развязывании агрессивной войны. Срок наказания Януковича будет исчисляться с момента его задержания.

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Также суд постановил взыскать с Януковича в пользу государства процессуальные издержки на проведение экспертиз в сумме 98 тыс. 561 грн. Адвокаты подали пять апелляционных жалоб на приговор.

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Виктор Янукович, Владимир Зеленский, результаты выборов, Возвращение в Украину, Выборы 2019: Второй тур.
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