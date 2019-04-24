Украинские дипломаты требуют извинений от чешского издания за унижение Зеленского

Новости Украины: Посольство Украины в Праге резко отреагировало на публикацию чешским изданием Český rozhlas материала о новоизбранном президенте Украины.

Посольство Украины в Праге требует извинений от чешского издания Český rozhlas из-за публикации материала о новоизбранном президенте Украины Владимире Зеленском под названием "Еврей во главе украинских фашистов" авторства обозревателя Яна Фингерланда.

"Уважаемый Český rozhlas Plus, вы считаете, что с этой статьей все в порядке? Это отвратительно, и мы ждем извинений", - заявили дипломаты на странице в Twitter.

Vážení @CRoPlus, myslíte si, že takový článek je v pořádku? Je to nechutné a očekávali bychom omluvu.https://t.co/7T47tpzkSg — UKR Embassy in CZE (@UKRinCZE) 24 апреля 2019 г.

Как известно, мать Зеленского - еврейка, однако ранее он отказывался комментировать израильским медиа свое происхождение.

Рожденный в Кривом Роге в семье ученых, Зеленский не упоминал о своей еврейской принадлежности в интервью.