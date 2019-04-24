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Геращенко посоветовала Зеленскому начинать общаться с избирателями лично

Геращенко посоветовала Зеленскому начинать общаться с избирателями лично
12:33 Сегодня Телеграф Фото: rada.gov.ua

Новости Украины: Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко посоветовала Владимиру Зеленскому начинать общаться с избирателями лично, а не через своих "вице-президентов".

Кандидат от фракции "БПП", вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook дала советы победителю второго тура выборов президента Украины Владимиру Зеленскому. В частности, она заявила, что Зеленскому следует начать общаться с избирателями лично, а не через своих "вице-президентов".

Геращенко считает хорошим знаком тот факт, что мировые лидеры повели первые, пока ритуальные – приветственные, телефонные разговоры с новоизбранным президентом. Но, по ее мнению, странным остается тот факт, что информацию об этих событиях можно узнать из твитеров и от пресс-служб руководителей западных государств. По ее мнению, украинцы хотят узнать информацию о проведении разговоров и их содержании непосредственно от новоизбранного президента Украины.

Она назвала ненормальной ситуацию, когда новоизбранный президент, ключевой сферой которого является как раз внешняя политика, молчит и не информирует от себя СМИ и общество о проведении первых международных, таких важных для страны контактов.

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Вице-спикер Верховной Рады считает, что быстрые звонки и поздравления свидетельствуют о высоком интересе к Украине, о поддержке Украины иностранными партнерами и готовности помогать в дальнейшем. По ее мнению, складывается такое впечатление, что украинцы выбрали не Владимира Зеленского, а его советника Дмитрия Разумкова. 

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В завершение, Ирина Геращенко написала, что этот пост был сделан не с целью критики, издевательств или сарказма, а чтобы дать искренний совет. На сегодняшний день, должен говорить человек, которому миллионы граждан доверили Украину, а не его вице-президенты. Она напомнила, что команда Порошенко обещала, что "всегда готова дать хороший совет ради Украины".

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Все по теме:

Ирина Геращенко, Совет, Владимир Зеленский, результаты выборов, Выборы 2019: Второй тур.
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