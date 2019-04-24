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Украина вышла еще из двух соглашений в рамках СНГ

Украина вышла еще из двух соглашений в рамках СНГ
13:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Украина вышла из Соглашения СНГ о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в сфере правовой охраны изобретений.

Украина вышла из Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в сфере правовой охраны изобретений.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.

"Соглашение разработано для обеспечения правовой охраны секретных изобретений, созданных в бывшем СССР. В настоящее время правовые отношения для охраны секретных изобретений между государствами-участницами СНГ отсутствуют", - указывается в сопроводительных документах к проекту постановления, которыми располагает агентство.

Украина вышла из еще одного соглашения в рамках СНГ

Соглашение было подписано в июне 1999 года в Минске (Беларусь).

Напомним, в феврале Кабинет министров для Украины прекратил действие соглашений о создании Консультативной экономической рабочей комиссии при руководящих органах СНГ и об обмене правовой информацией.

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Россия, СНГ, Кабмин, Соглашение с СНГ.
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