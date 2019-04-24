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В ЕС пока не называют точную дату встречи Юнкера и Зеленского

В ЕС пока не называют точную дату встречи Юнкера и Зеленского
14:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Точной даты встречи президента Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера и Владимира Зеленского пока нет.

 Переговоры о будущей встрече президента Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским еще продолжаются, по этой причине конкретной даты еще нет, сообщил официальный представитель ЕК Александр Винтерстайн в среду.

"У меня нет конкретной даты. Команды контактируют друг с другом, и как только будет возможность, будет и встреча", - сказал он на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос о возможности проведения такой встречи еще до инаугурации В.Зеленского.

Как сообщалось, Ж.-К.Юнкер совместно с президентом Европейского совета Дональдом Туском направили поздравительное письмо В.Зеленскому, в котором заверили в поддержке Украины со стороны ЕС и высказались за скорейшую встречу.

Туск созвонился с Зеленским и Порошенко: что обсуждалось

Напомним, Центризбирком подсчитал все 100% электронных протоколов в втором туре президентских выборов Украины.

Во втором туре выборов президента Украины за кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского проголосовали 73,22% избирателей, тогда как действующий президент Петр Порошенко набрал 24,45% голосов.

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ЕС, Евросоюз, Жан-Клод Юнкер, Владимир Зеленский.
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