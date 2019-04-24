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Варфоломей поздравил Зеленского с победой на выборах

Варфоломей поздравил Зеленского с победой на выборах
15:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Патриарх Варфоломей поздравил Зеленского с избранием президентом и подтвердил поддержку Константинополем украинского народа.

Вселенский патриарх Варфоломей поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины, сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"Вселенский патриарх Варфоломей поздравил В.Зеленского с избранием президентом Украины. Мать Церковь отметила прогресс в Украине, благословила продолжение реформ, подтвердила, что будет поддерживать благополучие и духовное процветание украинского народа", - написал А.Сибига на своей странице в микроблоге Твиттер в среду.

Он также обнародовал сканкопию приветственного послания В.Зеленскому, подписанного патриархом Варфоломеем.

Как в Украине и мире отреагировали на победу Зеленского

Напомним, Патриарх Филарет поздравил Зеленского и напомнил будущему президенту Украины, что он даст присягу "перед Богом и людьми" защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию Украины и законы, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире.

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Церковь, Президент, Владимир Зеленский, Варфоломей, Вселенський Патриарх Варфоломей.
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