Варфоломей поздравил Зеленского с победой на выборах

Новости Украины: Патриарх Варфоломей поздравил Зеленского с избранием президентом и подтвердил поддержку Константинополем украинского народа.

Вселенский патриарх Варфоломей поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины, сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"Вселенский патриарх Варфоломей поздравил В.Зеленского с избранием президентом Украины. Мать Церковь отметила прогресс в Украине, благословила продолжение реформ, подтвердила, что будет поддерживать благополучие и духовное процветание украинского народа", - написал А.Сибига на своей странице в микроблоге Твиттер в среду.

Он также обнародовал сканкопию приветственного послания В.Зеленскому, подписанного патриархом Варфоломеем.

Напомним, Патриарх Филарет поздравил Зеленского и напомнил будущему президенту Украины, что он даст присягу "перед Богом и людьми" защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию Украины и законы, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире.