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Вакарчук опроверг информацию о участии в выборах в ВР

Вакарчук опроверг информацию о участии в выборах в ВР
15:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Святослав Вакарчук прокомментировал информацию о возможном участии в Верховную Раду Украины от партии БПП.

Лидер музыкальной группы "Океан Эльзы", украинский музыкант и исполнитель Святослав Вакарчук опровергает информацию о своем возможном участии в выборах в Верховную Раду Украины по спискам партии "Блок Петра Порошенко".

Об этом он написал на своей странице в Twitter в ответ на вопрос одной из журналисток, правда ли, что он может стать первым номером в обновленном списке БПП.

"Как правило, я слухи не комментирую. Но раз уж прямо спросили, отвечу. Нет, это неправда!" - заявил Вакарчук.

23 апреля после встречи Президента Украины Петра Порошенко с народными депутатами фракции БПП некоторые СМИ предположили, что Вакарчук возглавит список БПП на парламентских выборах.

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Ранее в январе этого года СМИ писали, что Вакарчук может баллотироваться на пост Президента Украины. Однако сам музыкант заявил тогда, что не будет участвовать в выборах Президента, а работать над тем, "чтобы привести во власть как можно больше молодых профессионалов".

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Все по теме:

Парламентские выборы, Океан Эльзы, Святослав Вакарчук, Блок Петра Порошенко.
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