Вакарчук опроверг информацию о участии в выборах в ВР

Лидер музыкальной группы "Океан Эльзы", украинский музыкант и исполнитель Святослав Вакарчук опровергает информацию о своем возможном участии в выборах в Верховную Раду Украины по спискам партии "Блок Петра Порошенко".
Об этом он написал на своей странице в Twitter в ответ на вопрос одной из журналисток, правда ли, что он может стать первым номером в обновленном списке БПП.
"Как правило, я слухи не комментирую. Но раз уж прямо спросили, отвечу. Нет, это неправда!" - заявил Вакарчук.
Як правило, я чутки не коментую. Але раз вже прямо запитали, відповім. Ні, це неправда!
— Sviatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 23 апреля 2019 г.
23 апреля после встречи Президента Украины Петра Порошенко с народными депутатами фракции БПП некоторые СМИ предположили, что Вакарчук возглавит список БПП на парламентских выборах.
Ранее в январе этого года СМИ писали, что Вакарчук может баллотироваться на пост Президента Украины. Однако сам музыкант заявил тогда, что не будет участвовать в выборах Президента, а работать над тем, "чтобы привести во власть как можно больше молодых профессионалов".