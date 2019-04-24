Вакарчук опроверг информацию о участии в выборах в ВР

Новости Украины: Святослав Вакарчук прокомментировал информацию о возможном участии в Верховную Раду Украины от партии БПП.

Лидер музыкальной группы "Океан Эльзы", украинский музыкант и исполнитель Святослав Вакарчук опровергает информацию о своем возможном участии в выборах в Верховную Раду Украины по спискам партии "Блок Петра Порошенко".

Об этом он написал на своей странице в Twitter в ответ на вопрос одной из журналисток, правда ли, что он может стать первым номером в обновленном списке БПП.

"Как правило, я слухи не комментирую. Но раз уж прямо спросили, отвечу. Нет, это неправда!" - заявил Вакарчук.

Як правило, я чутки не коментую. Але раз вже прямо запитали, відповім. Ні, це неправда! — Sviatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 23 апреля 2019 г.

23 апреля после встречи Президента Украины Петра Порошенко с народными депутатами фракции БПП некоторые СМИ предположили, что Вакарчук возглавит список БПП на парламентских выборах.

Ранее в январе этого года СМИ писали, что Вакарчук может баллотироваться на пост Президента Украины. Однако сам музыкант заявил тогда, что не будет участвовать в выборах Президента, а работать над тем, "чтобы привести во власть как можно больше молодых профессионалов".