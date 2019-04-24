Суд отказался отстранить Авакова с поста главы МВД из-за незнания украинского языка

Новости Украины: Окружной административный суд Киева отказался отстранить министра внутренних дел Арсена Авакова через иск о незнании им украинского языка.

Окружной административный суд города Киева в среду, 24 апреля, отказался удовлетворять заявление об обеспечении иска относительно запрета министру внутренних дел Арсену Авакову выполнять свои полномочия.

В пресс-службе объяснили, что к такому решению суд пришел, поскольку считает необоснованным и считает, что оснований для запрещения выполнять обязанности Арсену Авакову, нет.

В суде отметили, что без рассмотрения дела по существу невозможно обеспечить иск. Сообщается, что суд открыл производство по делу касательно иска к премьер-министру Владимиру Гройсману и министра Авакову "о не представление в Верховную Раду представления об увольнении главы МВД".

Истец просит суд признать противоправными действия Авакова, а именно касательно нарушения положений ст.7 закона "О Кабинете министров", где речь идет о требованиях к членам правительства. Судья-спикер Окружного административного суда Киева Богдан Санин на вопрос журналистов УП объяснил, что в иске говорится о том, что Аваков не владеет государственным языком.

Ранее сообщалось, что по словам главы МВД Украины Арсена Авакова, правоохранители блестяще обеспечили правопорядок во время проведения дебатов кандидатов в президенты Украины на НСК "Олимпийский". полицейские, спасатели, нацгвардейцы блестяще обеспечили проведение первых в Украине предвыборных дебатов кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский"! Высокий профессиональный уровень, которого заслуживает цивилизованная страна.