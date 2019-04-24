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Суд отказался отстранить Авакова с поста главы МВД из-за незнания украинского языка

Суд отказался отстранить Авакова с поста главы МВД из-за незнания украинского языка
16:43 Сегодня Телеграф oask.gov.ua Фото: Фейсбук

Новости Украины: Окружной административный суд Киева отказался отстранить министра внутренних дел Арсена Авакова через иск о незнании им украинского языка.

Окружной административный суд города Киева в среду, 24 апреля, отказался  удовлетворять заявление об обеспечении иска относительно запрета министру внутренних дел Арсену Авакову выполнять свои полномочия.

В пресс-службе объяснили, что к такому решению суд пришел, поскольку считает необоснованным и считает, что оснований для запрещения выполнять обязанности Арсену Авакову, нет. 

В суде отметили, что без рассмотрения дела по существу невозможно обеспечить иск. Сообщается, что  суд открыл производство по делу касательно иска к премьер-министру Владимиру Гройсману и министра Авакову "о не представление в Верховную Раду представления об увольнении главы МВД".

Истец просит суд признать противоправными действия Авакова, а именно касательно нарушения положений ст.7 закона "О Кабинете министров", где речь идет о требованиях к членам правительства.  Судья-спикер Окружного административного суда Киева Богдан Санин на вопрос журналистов УП объяснил, что в иске говорится о том, что Аваков не владеет государственным языком.

Ранее сообщалось, что по словам главы МВД Украины Арсена Авакова, правоохранители блестяще обеспечили правопорядок во время проведения дебатов кандидатов в президенты Украины на НСК "Олимпийский". полицейские, спасатели, нацгвардейцы блестяще обеспечили проведение первых в Украине предвыборных дебатов кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский"! Высокий профессиональный уровень, которого заслуживает цивилизованная страна.

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Все по теме:

Украинский язык, Иск, Арсен Аваков, Окружной административный суд Киева, Глава МВД Украины, Незнание.
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