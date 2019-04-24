В Совбез ООН направлена жалоба на указ Путина о выдаче паспортов в ОРДЛО

Новости Украины: Киев обратился в Совбез ООН из-за указа Владимира Путина об упрощенной выдаче паспортов РФ жителям ОРДЛО.

Украина уже обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), сообщил постоянный представитель Украины при Организации Владимир Ельченко.

"По поручению Порошенко (президент Украины Петр Порошенко – ред.) уже обратились в Совет безопасности ООН. Этот дерзкий шаг противоречит одобренным Советом безопасности Минским договоренностям!" – написал постпред в Твиттере, сопроводив свое сообщение статьей об указанном решении В.Путина.

Позднее на странице в Фейсбуке Постоянного представительства Украины при ООН появилось сообщение о том, что дипломаты просят о созыве заседания Совета безопасности ООН в связи с введением президентом РФ упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей ОРДЛО.

"Украина обратилась о созыве заседания Совета безопасности ООН для обсуждения дерзкого решения РФ о выдаче российских паспортов на временно оккупированной территории Украины", - говорится в сообщении Постоянного представительства.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, для которых было принято решение президентом РФ Владимиром Путиным об упрощенном порядке приема в российское гражданство, не принимать гражданство РФ.

"Призываю украинских граждан на оккупированных Россией территориях не принимать российские паспорта. Россия лишила вас настоящего, а теперь посягает на ваше будущее", - написал министр на своей странице в Твиттере в среду.

Он также назвал такое решение российских властей новым этапом оккупации.

"Решение РФ о выдаче российских паспортов на оккупированных украинских территориях - это продолжение агрессии и вмешательства в наши внутренние дела. Это новый "паспортный" этап оккупации Донбасса", - подчеркнул министр.

Закликаю українських громадян на окупованих Росією територіях не приймати російські паспорти. Росія позбавила вас сьогодення, а тепер зазіхає на ваше майбутнє. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 24 апреля 2019 г.

Как сообщалось, 24 апреля президент РФ В.Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

За дорученням ⁦⁦@poroshenko⁩ вже звернулися до Ради Безпеки ООН. Цей зухвалий крок суперечить схваленим Радою Безпеки Мінським домовленостям! — Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) 24 апреля 2019 г.

Согласно указу, рассмотрение заявлений о приеме в гражданство указанных лиц "осуществляется в срок, не превышающий трех месяцев" со дня подачи заявления и необходимого списка документов. Гражданство будет предоставляться со дня принятия решения о приеме в гражданство в установленном порядке.

Лица из числа постоянно проживающих в отдельных районах Донецкой и Луганской областях Украины, принятые в гражданство РФ, будут приносить присягу.