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Гриценко: Необходимо созвать СНБО с участием Порошенко и Зеленского в связи с указом РФ

Гриценко: Необходимо созвать СНБО с участием Порошенко и Зеленского в связи с указом РФ
00:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: СНБО

Новости Украины: Анатолий Гриценко считает, что Порошенко сейчас должен безотлагательно созвать заседание СНБО.

Лидер партии "Гражданская позиция", бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко заявляет о необходимости безотлагательного созыва заседания Совета национальной безопасности и обороны в связи с решением российских властей упростить выдачу паспортов РФ жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

При этом, по его словам, в этом заседании должны принимать участие как действующий президент Петр Порошенко, так и победивший на прошедших президентских выборах Владимир Зеленский. "Убежден, Порошенко сейчас должен безотлагательно созвать заседание СНБО, я бы рекомендовал - с приглашением на заседание и новоизбранного президента Зеленского", - написал А.Гриценко на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, указ президента РФ Владимира Путина об упрощенной паспортизации в ОРДЛО – "это новая реальность и новая угроза целостности Украины". "Открыто дерзкие, провокационные действия Кремля усиливают правовую/юридическую позицию Украины в глазах мирового сообщества, но нам с вами от этого не легче. Потому что если российские паспорта получит большинство наших граждан в ОРДЛО, то реальная деоккупация территорий станет практически невозможной и может быть отложена на несколько десятилетий", - отмечает А.Гриценко.

По мнению политика, чтобы исключить этот опасный сценарий, СНБО должен предложить комплекс действий для украинской власти в тесной координации с зарубежными партнерами: "Политических, правовых, дипломатических, информационных, оборонных, а главное - санкционных действий", - написал политик.

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"Остановить Путина в его планах и намерениях могут решительные солидарные действия международного сообщества. Прежде всего, действия санкционного характера - против ближайшего окружения Путина, а если это не поможет, то следующим шагом - и против Путина лично. И действовать надо безотлагательно", - резюмировал А.Гриценко.

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РФ, Анатолий Гриценко, Владимир Путин, СНБО, Указ, Петр Порошенко, Владимир Зеленский.
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