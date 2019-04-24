У Зеленского сделали заявление о паспортизации жителей ОРДЛО

Новости Украины: Решением о паспортизации жителей Донбасса РФ признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта.

В команде избранного президентом Украины Владимира Зеленского расценивают подписание указа президента РФ Владимиром Путиным о введении упрощенного порядка приобретения гражданства для жителей оккупированных территорий Донбасса как признание российской стороной своей ответственности в качестве оккупанта соответствующих территорий.

"Указом о выдаче российских паспортов гражданам Украины, которые находятся на временно неподконтрольных нашей стране территориях, Российская Федерация признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта. Эти действия являются еще одним наглядным подтверждением для мирового сообщества настоящей роли России, как государства-агрессора, которое ведет против Украины войну. К сожалению, этот указ не приближает нас к решению основной задачи - прекращению огня", - говорится в заявлении команды В.Зеленского, обнародованном в среду.

В заявлении подчеркивается, что Украина "будет делать все от нее зависящее, чтобы защитить, оказать надлежащую помощь и обеспечить права своих граждан, которые вынуждены находиться на оккупированных территориях", а также рассчитывает на усиление дипломатического и санкционного давления на РФ со стороны международного сообщества.

"Украина также рассчитывает на поддержку международного сообщества в вопросе защиты интересов, прав и свобод украинских граждан на временно оккупированных территориях, и рассчитывает на усиление дипломатического и санкционного давления на РФ", - заявляют у В.Зеленского.

Также в заявлении отмечается, что одним из приоритетов В.Зеленского на посту президента "будет решение насущных жизненных проблем переселенцев и расширение возможностей для поддержки связей с гражданами Украины на оккупированных территориях, комплекс мер для прекращения войны и деоккупации наших территорий".

Напомним, Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

Украина уже обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

В Министерстве иностранных дел Украины выражают решительный протест решению Владимира Путина упростить выдачу российских паспортов жителям ОРДЛО.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что решение президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) замедляет мирный процесс на Донбассе.