МИД назвал указ Путина попыткой дестабилизировать Украину после выборов

Новости Украины: В Министерстве иностранных дел Украины выражают решительный протест решению Владимира Путина упростить выдачу российских паспортов жителям ОРДЛО.

Решение Кремля о выдаче российских паспортов жителям временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей имеет целью дестабилизацию внутриполитической ситуации в Украине в послевыборный период.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

Министерство иностранных дел выражает решительный протест в связи с указом президента РФ, который открывает путь к незаконной выдаче российских паспортов на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины, и считает этот документ юридически ничтожным и таким, что не изменит принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству.

Россия, в очередной раз нарушая государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, сделала еще один сознательный шаг, направленный на разрушение Минских договоренностей, стороной которых она является. Подобные действия являются грубым вмешательством во внутренние дела и продолжением российских попыток ползучей аннексии украинского Донбасса. Они имеют целью дестабилизацию внутриполитической ситуации в Украине в послевыборный период, демонстрируют намерение России продолжать агрессию, свидетельствуют об отсутствии заинтересованности в какой-либо деэскалации, отмечают в МИД.

Незаконная паспортизация граждан Украины является признанием со стороны Кремля самого факта российской оккупации территорий в Донецкой и Луганской областях Украины, и это в очередной раз развенчивает ключевой тезис российской пропаганды о «внутриукраинском конфликте».

Особую обеспокоенность, говорится в заявлении, вызывает тот факт, что практика незаконной паспортизации на оккупированных Россией территориях применялась Кремлем в других длительных конфликтах как правовой и гуманитарный повод для дальнейшей агрессии.

В этой связи Украина требует от кремлевского режима отменить это позорное решение, а международное сообщество призывает отреагировать ужесточением политико-дипломатического и санкционного давления на государство-агрессора.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

Украина уже обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Позднее на странице в Фейсбуке Постоянного представительства Украины при ООН появилось сообщение о том, что дипломаты просят о созыве заседания Совета безопасности ООН в связи с введением президентом РФ упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей ОРДЛО.

Упрощенная выдача российских паспортов жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) может привести к усилению агрессии Кремля в отношении Украины, заявил член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник (фракция "Блок Петра Порошенко").

Секретарь СНБО Александр Турчинов уверен, что указ президента Российской Федерации Владимира Путина об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей является ничем иным как сознательной эскалацией агрессии против нашего государства и давлением на руководство Украины.

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ) Евгений Марчук осудил подписанный президентом РФ Владимиром Путиным указ о введении упрощенного порядка приобретения гражданства для жителей оккупированных территорий Донбасса