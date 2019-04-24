Паспорта в ОРДЛО и срыв перемирия: Геращенко подвела итоги заседания ТКГ

Новости Украины: Предложение о пасхальном перемирии на Донбассе сорвали на переговорах в Минске РФ и представители ОРДЛО.

Предложение украинской стороны и ОБСЕ о Пасхальном перемирии на Донбассе в очередной раз сорвано на переговорах в Минске, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирина Геращенко.

"В очередной раз сорвано предложение Украины и ОБСЕ ввести режим тишины, пасхальное перемирие на Донбассе с 26 апреля. Это предложение в очередной раз не нашло поддержки у представителей РФ и ОРДЛО", - написала она на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

И.Геращенко подчеркнула, что Украина неизменно выступает за немедленное введение режима тишины на Донбассе, но "РФ категорически отказывается брать ответственность за соблюдение режима тишины оккупационными войсками и своими марионетками".

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ) Евгений Марчук осудил подписанный президентом РФ Владимиром Путиным указ о введении упрощенного порядка приобретения гражданства для жителей оккупированных территорий Донбасса, сообщает первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

"Тревожные новости из Минска, где сегодня проходят ТКГ и рабочие группы. Украинская сторона, Евгений Марчук, жестко осудила решение Путина о выдаче российских паспортов жителям оккупированных территорий ОРДЛО. Мы расцениваем это решение как единоличное нарушения со стороны РФ минских соглашений, договоренностей в нормандском формате и норм международного права, как попытку Кремля легитимизации псевдореспублик", - написала И.Геращенко на своей странице в соцсети Facebook в среду.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

Украина уже обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Позднее на странице в Фейсбуке Постоянного представительства Украины при ООН появилось сообщение о том, что дипломаты просят о созыве заседания Совета безопасности ООН в связи с введением президентом РФ упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей ОРДЛО.

Упрощенная выдача российских паспортов жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) может привести к усилению агрессии Кремля в отношении Украины, заявил член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник (фракция "Блок Петра Порошенко").

Секретарь СНБО Александр Турчинов уверен, что указ президента Российской Федерации Владимира Путина об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей является ничем иным как сознательной эскалацией агрессии против нашего государства и давлением на руководство Украины