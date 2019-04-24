Паспортизация ОРДЛО: Турчинов считает, что РФ готовится применить силу

Новости Украины: Владимир Путин создает правовые условия для официального применения вооруженных сил РФ против Украины.

Указ президента Российской Федерации Владимира Путина об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей является ничем иным как сознательной эскалацией агрессии против нашего государства и давлением на руководство Украины, заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.

"Путин создает правовые условия для официального применения вооруженных сил РФ против Украины… Это связано с тем, что российское законодательство позволяет использовать вооруженные силы для защиты граждан РФ за пределами российской территории", - передает высказывание А. Турчинова пресс-служба СНБО.

А.Турчинов уверен, что ответ на подобные действия российской власти может быть только один – "укрепление нашего оборонного потенциала и соответствующая международная реакция на преступные действия Кремля с усилением санкционного давления на страну- агрессора".

Напомним, Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

Украина уже обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Позднее на странице в Фейсбуке Постоянного представительства Украины при ООН появилось сообщение о том, что дипломаты просят о созыве заседания Совета безопасности ООН в связи с введением президентом РФ упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей ОРДЛО.

Упрощенная выдача российских паспортов жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) может привести к усилению агрессии Кремля в отношении Украины, заявил член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник (фракция "Блок Петра Порошенко").