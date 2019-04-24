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Порошенко об указе Путина: РФ снова перешла "красные линии"

Порошенко об указе Путина: РФ снова перешла "красные линии"
18:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Петр Порошенко убежден, что РФ вновь переступила "красные линии" и нарушает международное право своим решением упростить выдачу паспортов в ОРДЛО.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что решение президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) замедляет мирный процесс на Донбассе.

"Российская Федерация снова перешла "красные линии", открыто и нагло торпедирует мирный процесс на Донбассе", - сказал П.Порошенко в своем видеообращении.

Он отметил, что проведение фейковых выборов в 2014 и 2018 годах на оккупированной территории Донбасса, введение рублевой зоны, экспроприация украинских предприятий, официальное признание документов, выданных незаконными органами, являются неполным перечнем деструктивных шагов, которые предприняла РФ в последние годы.

П.Порошенко расценивает беспрецедентное вмешательство во внутренние дела Украины, нарушение суверенитета и территориальной целостности как нарушение Минских договоренностей.

"Таким образом Кремль сознательно и цинично нарушает международное гуманитарное право, которое запрещает оккупационной власти менять гражданство жителей оккупированных территорий", - подчеркнул он.

Глава государства также указал, что он поручил Министерству иностранных дел немедленно инициировать обсуждение данного вопроса в рамках Совета безопасности ООН, а также в других международных форматах, в частности в ОБСЕ и ЕС.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

Украина уже обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Позднее на странице в Фейсбуке Постоянного представительства Украины при ООН появилось сообщение о том, что дипломаты просят о созыве заседания Совета безопасности ООН в связи с введением президентом РФ упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей ОРДЛО.

Упрощенная выдача российских паспортов жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) может привести к усилению агрессии Кремля в отношении Украины, заявил член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник (фракция "Блок Петра Порошенко").

Секретарь СНБО Александр Турчинов уверен, что указ президента Российской Федерации Владимира Путина об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей является ничем иным как сознательной эскалацией агрессии против нашего государства и давлением на руководство Украины.

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ) Евгений Марчук осудил подписанный президентом РФ Владимиром Путиным указ о введении упрощенного порядка приобретения гражданства для жителей оккупированных территорий Донбасса.

В Министерстве иностранных дел Украины выражают решительный протест решению Владимира Путина упростить выдачу российских паспортов жителям ОРДЛО.

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Украина, Донбасс, Петр Порошенко, ОРДЛО, Паспортизация ОРДЛО.
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