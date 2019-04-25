Супрун готова ввести команду нового президента в курс дел

Новости Украины: Ульяна Супрун готова ознакомить команду Владимира Зеленского с результатами и последующими этапами медицинской реформы.

Министерство здравоохранения планирует продолжать реформу системы здравоохранения и готово ознакомить команду нового президента с результатами и последующими этапами медицинской реформы.

Об этом и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун написала на своей странице в сети Facebook.

"Мы работаем далее, работы у нас много. Останавливаться не планируем. Трансформация здравоохранения - это поэтапный процесс сложных изменений. Он предполагает не только анализ реального состояния дел, выявления приоритетных проблем, разработку лучших вариантов воплощения изменений, консультации со всеми заинтересованными сторонами, поиск и оценку имеющихся финансовых ресурсов на осуществление изменений, разработку нормативных документов и адвокацию принятия соответствующих решений парламентом и правительством. Этот сложный процесс также предполагает постоянные приступы популистов и коррупционеров, безосновательные судебные иски, политическую турбулентность, информационные атаки - все подобные средства, призванные отвлекать от внедрения изменений, отнимать время, ресурсы и энергию. Но это все уже не остановит изменения, время которых пришло", - написала Супрун.

Она отметила, что изменения в системе здравоохранения проводятся уже два года подряд в условиях жесткого сопротивления, и каждый этап реформы построен так, чтобы новая система здравоохранения продолжала работать и развиваться независимо от политических событий.

Главный фактор их неотвратимости, по словам Супрун, то, что своего врача выбрали 27 миллионов украинцев, 70% из них довольны врачами, с которыми подписали декларацию, появляются сервисы для всех пациентов, есть возможность записаться к врачу по телефону или онлайн. Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, астмой или диабетом 2 типа получают лекарства бесплатно или с небольшой доплатой по программе "Доступные лекарства".

"Кто в здравом уме захочет остановить это? Изменения, происходящие в здравоохранении сейчас, - самые масштабные и существенные за всю историю независимости Украины", - написала Супрун.

"Понимаем, что в ближайшие месяцы будущему президенту и его команде необходимо максимально погрузиться в актуальную повестку дня государства во всех сферах. Со своей стороны мы готовы оказывать всю необходимую поддержку для ознакомления новой команды с реальными результатами и дальнейшими планами трансформации системы здравоохранения", - отметила руководительница Минздрава.