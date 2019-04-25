ЦИК приняла протоколы с мокрыми печатями от 184 округов из 199

Новости Украины: Приняты протоколы с мокрыми печатями уже от 184 территориальных избирательных округов.

Центральная избирательная комиссия за сегодняшний день приняла оригиналы протоколов об итогах повторного голосования на очередных выборах Президента Украины еще от 107 территориальных избирательных округов.

Об этом сообщается в пресс-релизе ЦИК, который есть в распоряжении Укринформа.

"24 апреля 2019 года Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах повторного голосования окружных избирательных комиссий 107 территориальных избирательных округов. Всего приняты протоколы об итогах повторного голосования окружных избирательных комиссий 184 территориальных избирательных округов ", - говорится в релизе.

Отмечается, что сейчас в заседании Центральной избирательной комиссии объявлен перерыв до 10:00 25 апреля 2019 года.

Как сообщалось, в Украине 21 апреля состоялось повторное голосование на очередных выборах Президента Украины. Для проведения выборов было образовано 199 территориальных избирательных округов и один заграничный избирательный округ, а также около 30000 участковых избирательных комиссий. За рубежом был образован 101 избирательный участок.