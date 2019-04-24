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ЦИК продолжила принятие протоколов с мокрыми печатями: уже 152 из 199

ЦИК продолжила принятие протоколов с мокрыми печатями: уже 152 из 199
15:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Комиссия приняла протоколы об итогах голосования от 152 территориальных избирательных округов.

Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) уже приняла протоколы с "мокрыми печатями" об итогах второго тура выборов президента от 152 окружных избирательных комиссий из 199 по всей Украине.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ЦИК, в среду комиссия приняла бумажные протоколы о результатах подсчета голосов избирателей от 75 окружных комиссий.

Окружкомы 8 областей уже полностью сдали в ЦИК все протоколы.

Как в Украине и мире отреагировали на победу Зеленского

Как сообщалось, в воскресенье, 21 апреля, после обнародования данных экзит-полов, В.Зеленский уверенно победил во втором туре выборов президента Украины, набрав более 70% голосов, тогда как его оппонент П.Порошенко – около 25%. После обнародования результатов экзит-полов П.Порошенко позвонил В.Зеленскому и поздравил его с победой на выборах президента Украины.

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