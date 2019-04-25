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ОБСЕ: Встреча Трехсторонней контактной группы состоится в Минске 22 мая

ОБСЕ: Встреча Трехсторонней контактной группы состоится в Минске 22 мая
09:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: wikipedia.org

Новости Украины: В связи с предстоящими праздниками следующая встреча Трехсторонней контактной группы состоится в Минске 22 мая.

Следующая встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины состоится в Минске 22 мая. Об этом по итогам заседания ТКГ, которое состоялось в среду, сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, передает БЕЛТА.

"В связи с предстоящими праздниками следующая встреча Трехсторонней контактной группы состоится в Минске 22 мая. В случае необходимости до этого будут проведены видеоконференции", - говорится в сообщении.

Сайдик отметил, что на нынешнем заседании стороны "в принципе поддерживали идею пасхального перемирия", однако "не смогли прийти к единому текста заявления".

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"Я надеюсь, что на деле стороны будут воздерживаться от боевых действий, в частности в течение предстоящих пасхальных и майских праздников", - сказал дипломат, отметив, что перемирие было главной темой на заседании рабочей группы по безопасности.

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Донбасс, Минск, Трехсторонняя контактная группа, Мартин Сайдик.
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