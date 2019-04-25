ОБСЕ: Встреча Трехсторонней контактной группы состоится в Минске 22 мая

Новости Украины: В связи с предстоящими праздниками следующая встреча Трехсторонней контактной группы состоится в Минске 22 мая.

Следующая встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины состоится в Минске 22 мая. Об этом по итогам заседания ТКГ, которое состоялось в среду, сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, передает БЕЛТА.

"В связи с предстоящими праздниками следующая встреча Трехсторонней контактной группы состоится в Минске 22 мая. В случае необходимости до этого будут проведены видеоконференции", - говорится в сообщении.

Сайдик отметил, что на нынешнем заседании стороны "в принципе поддерживали идею пасхального перемирия", однако "не смогли прийти к единому текста заявления".

"Я надеюсь, что на деле стороны будут воздерживаться от боевых действий, в частности в течение предстоящих пасхальных и майских праздников", - сказал дипломат, отметив, что перемирие было главной темой на заседании рабочей группы по безопасности.