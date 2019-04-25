Скачать
Четверг, 25.04.2019
Рада приняла резонансный закон об украинском языке: все подробности
Рада приняла резонансный закон об украинском языке: все подробности
Депутаты одобрили проведение в Киеве сессии ПА НАТО
Депутаты одобрили проведение в Киеве сессии ПА НАТО
Назван лучший тренер 25-го тура УПЛ
Назван лучший тренер 25-го тура УПЛ
Канье Уэст решил открыть собственную церковь
Канье Уэст решил открыть собственную церковь

Команда Зеленского о Луценко: Позиция четкая - должен уйти

Команда Зеленского о Луценко: Позиция четкая - должен уйти
12:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Позиция Зеленского об уходе генпрокурора Луценко четкая, его мог бы заместить кто-то из активистов.

Команда избранного президентом Украины Владимира Зеленского считает, что действующий генеральный прокурор Украины Юрий Луценко должен оставить свой пост.

Об этом сказал член команды, экс-министр финансов Александр Данилюк на мероприятии Европейской бизнес ассоциации "New 5 year challenge: Expectations. Hopes. Concerns" в четверг в Киеве.

"Отдельная позиция по Юрию Луценко. Я понимаю, что сейчас есть колоссальное желание истеблишмента сохранить статус-кво. Но Владимир (Зеленский – ред.) во время объявления результатов выборов сделал важное заявление: он считает, что Луценко – человек прошлого", – заявил Данилюк.

"И он, если хочет, (может – ред.) вернуться в политику, но точно уйти с поста генерального прокурора, куда должны прийти люди, которые проведут реальную реформу", - считает советник.

По мнению Данилюка, в Украине в последние годы "появилось достаточно много активистов, которые могли бы претендовать на эту должность".

"У нас достаточно людей, которые могут проявить себя на этой должности и имеют хорошую репутацию и серьезную поддержку общества. У нас много антикоррупционных активистов", - отметил Данилюк.

Заместитель генерального прокурора подал в отставку

"Я бы советовал бы, чтобы кто-то из активистов занял эту должность", - подчеркнул он.

По словам советника, лакмусовой бумагой, определяющей изменения в стране, станут кадровые назначения, а именно - главы СБУ, генерального прокурора, министра иностранных дел и министра обороны.

"Это четыре назначения, которые определят вектор движения в будущем", - добавил он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Юрий Луценко, ГПУ, Отставка, Генпрокуратура.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чистый четверг 2019: что нужно сделать в этот день
02 Оригинальные поздравления с Днем Дочери 2019
03 Рада приняла резонансный закон об украинском языке: все подробности
04 Сегодня День дочери 2019: история и традиции праздника
05 По-летнему тепло: синоптики дали прогноз погоды до самой Пасхи
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
По-летнему тепло: синоптики дали прогноз погоды до самой Пасхи
По-летнему тепло: синоптики дали прогноз погоды до самой Пасхи
Байден будет участвовать в выборах президента США
Байден будет участвовать в выборах президента США
В Египте объявлено чрезвычайное положение: что произошло
В Египте объявлено чрезвычайное положение: что произошло
В сети появилась снимки заключительного эпизода &quot;Теории большого взрыва&quot;
В сети появилась снимки заключительного эпизода "Теории большого взрыва"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь