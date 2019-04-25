Команда Зеленского о Луценко: Позиция четкая - должен уйти

Новости Украины: Позиция Зеленского об уходе генпрокурора Луценко четкая, его мог бы заместить кто-то из активистов.

Команда избранного президентом Украины Владимира Зеленского считает, что действующий генеральный прокурор Украины Юрий Луценко должен оставить свой пост.

Об этом сказал член команды, экс-министр финансов Александр Данилюк на мероприятии Европейской бизнес ассоциации "New 5 year challenge: Expectations. Hopes. Concerns" в четверг в Киеве.

"Отдельная позиция по Юрию Луценко. Я понимаю, что сейчас есть колоссальное желание истеблишмента сохранить статус-кво. Но Владимир (Зеленский – ред.) во время объявления результатов выборов сделал важное заявление: он считает, что Луценко – человек прошлого", – заявил Данилюк.

"И он, если хочет, (может – ред.) вернуться в политику, но точно уйти с поста генерального прокурора, куда должны прийти люди, которые проведут реальную реформу", - считает советник.

По мнению Данилюка, в Украине в последние годы "появилось достаточно много активистов, которые могли бы претендовать на эту должность".

"У нас достаточно людей, которые могут проявить себя на этой должности и имеют хорошую репутацию и серьезную поддержку общества. У нас много антикоррупционных активистов", - отметил Данилюк.

"Я бы советовал бы, чтобы кто-то из активистов занял эту должность", - подчеркнул он.

По словам советника, лакмусовой бумагой, определяющей изменения в стране, станут кадровые назначения, а именно - главы СБУ, генерального прокурора, министра иностранных дел и министра обороны.

"Это четыре назначения, которые определят вектор движения в будущем", - добавил он.