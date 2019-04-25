Заместитель генерального прокурора подал в отставку

Новости Украины: Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин подал в отставку.

Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин написал заявление об отставке.

"Да, это так, я подал в отставку", - сказал Е.Енин агентству "Интерфакс-Украина" в четверг, отвечая на соответствующий вопрос. Он отметил, что "сделал выбор в пользу своих принципов".

Е.Енин также заверил, что в политику не собирается. Замгенпрокурора также поблагодарил всех за поддержку и жизненные уроки.

Е.Енин был назначен заместителем генерального прокурора Украины в июне 2016 года.

Папомним, ранее лидер президентских гонок Владимир Зеленский анонсировал увольнение генпрокурора Юрия Луценко. В частности, он заявил о своем намерении после инаугурации изменить кадровую политики и назначать новых людей.