"Приглашен на собеседование": Кононенко прибыл на допрос

Новости Украины: Игорь Кононенко прибыл в НАБУ на допрос по делу о выводе средств из трех облэнерго, на вопросы журналистов отвечать отказался.

Заместитель председателя фракции БПП в Верховной Раде Игорь Кононенко пришел в Национальное антикоррупционное бюро Украины на допрос по делу о выводе средств из трех облэнерго. Об этом сообщает Радио Свобода.

Кононенко прибыл в Бюро без адвокатов. Журналистам он сообщил, что "приглашен на собеседование" и отказался отвечать на вопрос, узнал на аудиозаписях, обнародованных в программе "Схемы", свой голос.

Выйдя из НАБУ, Кононенко отказался комментировать ситуацию и посоветовал обратиться в его пресс-службу.

«Я зараз запрошений на співбесіду», – заявив Кононенко журналістам перед допитом і пообіцяв надати коментарі після його завершення pic.twitter.com/eqMTv1cTh4 — Схеми (@cxemu) 25 апреля 2019 г.

Как сообщалось, 28 марта проект "Схемы" обнародовал журналистское расследование о выводе средств "Запорожьеоблэнерго", "Черкассыоблэнерго" и "Харьковоблэнерго", контрольный пакет которых принадлежит государству. В рамках преступной "схемы" несколько полугосударственных облэнерго договорились, чтобы промышленные предприятия платили за поставленную электроэнергию не им напрямую, а компании "ХК" энергосети", которой руководил экс-депутат от "Батькивщины" Дмитрий Крючков.

Фирма обязалась передавать деньги облэнерго, однако не выполняла собственные обязательства, завладев таким образом 1,4 млрд гривень. Из телефонных разговоров следует, что Кононенко и Суркисы руководили Крючковым и имели свою "долю" в "схеме". Участвовал в ней также вероятно народный депутат Игорь Котвицкий ("Народный фронт").

Кононенко заявил о намерении подать в суд на "Радио Свобода" в связи с расследованием проекта "Схемы", назвав его "банальным сливом" перед президентскими выборами.