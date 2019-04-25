Скачать
Четверг, 25.04.2019
Нацбанк впервые за 2 года снизил учетную ставку
Нацбанк впервые за 2 года снизил учетную ставку
НБУ сохранил прогноз роста реального ВВП и инфляции
НБУ сохранил прогноз роста реального ВВП и инфляции
Назван лучший тренер 25-го тура УПЛ
Назван лучший тренер 25-го тура УПЛ
Регина Тодоренко сильно изменилась после родов
Регина Тодоренко сильно изменилась после родов

"Приглашен на собеседование": Кононенко прибыл на допрос

"Приглашен на собеседование": Кононенко прибыл на допрос
14:23 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Игорь Кононенко прибыл в НАБУ на допрос по делу о выводе средств из трех облэнерго, на вопросы журналистов отвечать отказался.

Заместитель председателя фракции БПП в Верховной Раде Игорь Кононенко пришел в Национальное антикоррупционное бюро Украины на допрос по делу о выводе средств из трех облэнерго. Об этом сообщает Радио Свобода.

Кононенко прибыл в Бюро без адвокатов. Журналистам он сообщил, что "приглашен на собеседование" и отказался отвечать на вопрос, узнал на аудиозаписях, обнародованных в программе "Схемы", свой голос.

Выйдя из НАБУ, Кононенко отказался комментировать ситуацию и посоветовал обратиться в его пресс-службу. 

Как сообщалось, 28 марта проект "Схемы" обнародовал журналистское расследование о выводе средств "Запорожьеоблэнерго", "Черкассыоблэнерго" и "Харьковоблэнерго", контрольный пакет которых принадлежит государству. В рамках преступной "схемы" несколько полугосударственных облэнерго договорились, чтобы промышленные предприятия платили за поставленную электроэнергию не им напрямую, а компании "ХК" энергосети", которой руководил экс-депутат от "Батькивщины" Дмитрий Крючков.

Фирма обязалась передавать деньги облэнерго, однако не выполняла собственные обязательства, завладев таким образом 1,4 млрд гривень. Из телефонных разговоров следует, что Кононенко и Суркисы руководили Крючковым и имели свою "долю" в "схеме". Участвовал в ней также вероятно народный депутат Игорь Котвицкий ("Народный фронт").

В НАБУ проходят обыски, сотрудники ГБР проводят выемку документов

Кононенко заявил о намерении подать в суд на "Радио Свобода" в связи с расследованием проекта "Схемы", назвав его "банальным сливом" перед президентскими выборами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Облэнерго, НАБУ, Допрос, Игорь Кононенко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чистый четверг 2019: что нужно сделать в этот день
02 Рада приняла резонансный закон об украинском языке: все подробности
03 Оригинальные поздравления с Днем Дочери 2019
04 Сегодня День дочери 2019: история и традиции праздника
05 Короткие поздравления с Чистым Четвергом в прозе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Рада приняла резонансный закон об украинском языке: все подробности
Рада приняла резонансный закон об украинском языке
Байден будет участвовать в выборах президента США
Байден будет участвовать в выборах президента США
В НБУ сказали, когда ожидается прибытие миссии МВФ в Украину
В НБУ сказали, когда ожидается прибытие миссии МВФ в Украину
В сети появилась снимки заключительного эпизода &quot;Теории большого взрыва&quot;
В сети появилась снимки заключительного эпизода "Теории большого взрыва"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь