Российские паспорта в ОРДЛО: Рада призвала мир ужесточить санкции против РФ

Новости Украины: Рада призывает международное сообщество усилить санкции против РФ из-за решения о выдаче паспортов жителям ОРДЛО, от Путина требуют отменить свой указ.

Верховная Рада обратилась к ряду международных организаций, странам Европейского Союза, США, Канаде, дипломатическим представительствам иностранных государств в Украине с призывом к усилению санкций против России из-за решения руководства РФ принимать в гражданство жителей ОРДЛО по упрощенной процедуре.

Так за обращение (проект постановления №10259) проголосовали 230 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.

Верховная Рада настоятельно призывает осудить "деструктивные действия РФ, которые грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, права человека и гражданина в Украине", консолидировать с Украиной усилия по противодействию агрессивным действиям России и принять меры по усилению международных санкций против РФ.