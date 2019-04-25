Зеленский обвинил ЦИК в затягивании официального объявления итогов выборов

Новости Украины: В ЦИК отвергают обвинения в затягивании процесса подведения итогов выборов и отмечают, что даже опережают график

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский заявляет, что Центризбирком умышленно затягивает официальное объявление итогов голосования для того, чтобы его инаугурация состоялась после 27 мая и, как следствие, он не смог бы распустить Верховную Раду.

"Победа есть, а полномочий – нет. Кто-то от меня булаву прячет. Что происходит, я поясняю: ЦИК затягивает официальное оглашение результатов, чтобы Верховная Рада могла затягивать дату назначения для инаугурации. Чтобы инаугурация была после 27 мая. Почему? Чтобы у президента Зеленского не было даже возможности думать о роспуске Верховной Рады. Мне кажется, что это несправедливо", - заявил В.Зеленский в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети Фейсбук в четверг вечером.

В.Зеленский отметил, что президент, у которого уровень доверия составляет 73%, имеет, по крайней мере, право думать о возможном роспуске парламента и иметь право на такую возможность.

"Система боится, а это значит одно – мы всех победим, все будет хорошо. Все будет хорошо даже не на 73%, а на все 100%", - подчеркнул он.

В свою очередь заместитель главы Центральной избирательной комиссии Украины Евгений Радченко заверяет, что ЦИК подводит итоги голосования в рамках установленных сроков и даже несколько опережает график.

"Есть требования закона, и мы идем даже с незначительным опережением срока, который закон нам указывает", - сказал Е.Радченко в телефонном комментарии в эфире телеканала "Прямой".

Он отметил, что по закону у ЦИК есть 10 дней от дня повторного голосования 21 апреля, чтобы подвести его итоги.

"По состоянию на 25 апреля ЦИК приняла почти все протоколы окружных комиссий для обработки. Нам осталось всего три окружные комиссии, которые запланированы на завтра (26 апреля – Ред.). Кроме того, еще осталось около 40 участковых комиссий заграничного избирательного округа, для которого ЦИК выполняет функции окружной комиссии", - сказал зам главы ЦИК.

Они подчеркнул, что за 24 апреля ЦИК приняла протоколы от более 100 окружных комиссий, что является беспрецедентным количеством.

Е.Радченко также обратил внимание, что во время подведения итогов первого тура выборов президента 31 марта более 40 протоколов были отправлены на уточнение, а по второму туру такой протокол пока лишь один.