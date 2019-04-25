Скачать
Четверг, 25.04.2019
Кривонос о российских паспортах в ОРДЛО: Идет повторение ситуации, как в Абхазии
Кривонос о российских паспортах в ОРДЛО: Идет повторение ситуации, как в Абхазии
СММ ОБСЕ потеряла уже третий за полгода беспилотник на линии разграничения
СММ ОБСЕ потеряла уже третий за полгода беспилотник на линии разграничения
Химик стал трехкратным чемпионом Украины по баскетболу
Химик стал трехкратным чемпионом Украины по баскетболу
Страстная пятница 2019: Почему этот день так называется
Страстная пятница 2019: Почему этот день так называется

Зеленский обвинил ЦИК в затягивании официального объявления итогов выборов

Зеленский обвинил ЦИК в затягивании официального объявления итогов выборов
20:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: В ЦИК отвергают обвинения в затягивании процесса подведения итогов выборов и отмечают, что даже опережают график

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский заявляет, что Центризбирком умышленно затягивает официальное объявление итогов голосования для того, чтобы его инаугурация состоялась после 27 мая и, как следствие, он не смог бы распустить Верховную Раду.

"Победа есть, а полномочий – нет. Кто-то от меня булаву прячет. Что происходит, я поясняю: ЦИК затягивает официальное оглашение результатов, чтобы Верховная Рада могла затягивать дату назначения для инаугурации. Чтобы инаугурация была после 27 мая. Почему? Чтобы у президента Зеленского не было даже возможности думать о роспуске Верховной Рады. Мне кажется, что это несправедливо", - заявил В.Зеленский в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети Фейсбук в четверг вечером.

В.Зеленский отметил, что президент, у которого уровень доверия составляет 73%, имеет, по крайней мере, право думать о возможном роспуске парламента и иметь право на такую возможность.

"Система боится, а это значит одно – мы всех победим, все будет хорошо. Все будет хорошо даже не на 73%, а на все 100%", - подчеркнул он.

Команда Зеленского готовит законопроект по возвращению статьи за незаконное обогащение

В свою очередь заместитель главы Центральной избирательной комиссии Украины Евгений Радченко заверяет, что ЦИК подводит итоги голосования в рамках установленных сроков и даже несколько опережает график.

"Есть требования закона, и мы идем даже с незначительным опережением срока, который закон нам указывает", - сказал Е.Радченко в телефонном комментарии в эфире телеканала "Прямой".

Он отметил, что по закону у ЦИК есть 10 дней от дня повторного голосования 21 апреля, чтобы подвести его итоги.

"По состоянию на 25 апреля ЦИК приняла почти все протоколы окружных комиссий для обработки. Нам осталось всего три окружные комиссии, которые запланированы на завтра (26 апреля – Ред.). Кроме того, еще осталось около 40 участковых комиссий заграничного избирательного округа, для которого ЦИК выполняет функции окружной комиссии", - сказал зам главы ЦИК.

Они подчеркнул, что за 24 апреля ЦИК приняла протоколы от более 100 окружных комиссий, что является беспрецедентным количеством.

Е.Радченко также обратил внимание, что во время подведения итогов первого тура выборов президента 31 марта более 40 протоколов были отправлены на уточнение, а по второму туру такой протокол пока лишь один.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, ЦИК, Владимир Зеленский, Выборы 2019: Второй тур.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чистый четверг 2019: что нужно сделать в этот день
02 Сегодня День дочери 2019: история и традиции праздника
03 Рада приняла резонансный закон об украинском языке: все подробности
04 Оригинальные поздравления с Днем Дочери 2019
05 Короткие поздравления с Чистым Четвергом в прозе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Туск и Абэ обсудили вопросы Украины и Кореи
Туск и Абэ обсудили вопросы Украины и Кореи
Глава правительства Чечни попал в &quot;черный список&quot; США
Глава правительства Чечни попал в "черный список" США
В НБУ сказали, когда ожидается прибытие миссии МВФ в Украину
В НБУ сказали, когда ожидается прибытие миссии МВФ в Украину
Афиша интересных событий в Украине на 27-28 апреля
Афиша интересных событий в Украине на 27-28 апреля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь