Йованович призывает к тщательному расследованию дела Гандзюк

Новости Украины: Мари Йованович поддерживает украинский народ, призывая к расследованию дела Екатерины Гандзюк.

Посол США в Украине Мари Йованович почтила память Екатерины Гандзюк и призвала к тщательному расследованию покушения на активистку, привеведшего к ее смерти.

Об этом Йованович заявила в выступлении на приеме в честь Женщин отваги в память Екатерины Гандзюк, сообщило Посольство США в Twitter.

"После преждевременной смерти Екатерины мы поддерживаем украинский народ, призывая к тщательному расследованию и справедливости для Екатерины и ее семьи", - сказала посол.

Она заверила, что США будут продолжать поддержку тех, кто участвует в борьбе за демократическую Украину, свободную от коррупции, "такую, где люди несут ответственность".