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Йованович призывает к тщательному расследованию дела Гандзюк

Йованович призывает к тщательному расследованию дела Гандзюк
04:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Мари Йованович поддерживает украинский народ, призывая к расследованию дела Екатерины Гандзюк.

Посол США в Украине Мари Йованович почтила память Екатерины Гандзюк и призвала к тщательному расследованию покушения на активистку, привеведшего к ее смерти.

Об этом Йованович заявила в выступлении на приеме в честь Женщин отваги в память Екатерины Гандзюк, сообщило Посольство США в Twitter.

"После преждевременной смерти Екатерины мы поддерживаем украинский народ, призывая к тщательному расследованию и справедливости для Екатерины и ее семьи", - сказала посол.

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Она заверила, что США будут продолжать поддержку тех, кто участвует в борьбе за демократическую Украину, свободную от коррупции, "такую, где люди несут ответственность".

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США, Посольство, Посол, Мари Йованович, Екатерина Гандзюк.
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