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Украина призвала Совбез ООН осудить действия РФ и ужесточить санкции

Украина призвала Совбез ООН осудить действия РФ и ужесточить санкции
07:19 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Твиттер

Новости Украины: Украина призвала Совбез ООН осудить действия РФ об упрощении выдачи российских паспортов жителям ОРДЛО.

Постоянный представитель Украины при ООН Владимира Ельченко на заседании Совета Безопасности ООН призвал к ужесточению санкций против РФ после указа Владимира Путина об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса, передает "РБК Украина".

Ельченко назвал указ Путина нарушением минских соглашений и попыткой подрыва процесса мирного урегулирования в восточной части украинского Донбасса.

"Поэтому усиление международного давления на Кремль, включая новые целевые санкции против государства-агрессора, должно быть нашей общей задачей. Таким образом Россия вернется на путь выполнения своих обязательств по Минским соглашениям. Это путь к мирному урегулированию на востоке Донбасса", - сказал представитель Украины.

Он также отметил, что указ является незаконным, а потому Украина не признает никаких его последствий.

Совбез ООН окончен заявлением Германии и Франции

"Эта Рада должна считать его (указ, - ред.) недействительным. Украина призывает Россию немедленно отменить вышеупомянутый указ президента, а также указ от 18 февраля 2017 г. № 74 о признании документов и номерных знаков, выданных в оккупированной части Донецкой и Луганской областей. Я призываю этот Совет предотвратить наихудший сценарий, решительно осудить деструктивные и незаконные действия российской власти и восстановить уважение к Уставу ООН", - сказал Ельченко.

Напомним, Совет Безопасности ООН собрался на внеочередное заседание, чтобы обсудить указ президента России Владимира Путина о выдаче российских паспортов жителям оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.

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Все по теме:

Россия, Санкции, Совбез ООН, Владимир Ельченко, ОРДЛО, Паспорта РФ.
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