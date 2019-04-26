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Нардеп через суд требует запретить Гладковскому выезд на ПМЖ за границу

Нардеп через суд требует запретить Гладковскому выезд на ПМЖ за границу
11:09 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины: Окружной административный суд Киева просят обязать СБУ и ГПУ запретить выезжать на постоянное место жительства за границу Олегу Гладковскому.

Народный депутат от "Народного фронта" Евгений Дейдей подал иск к СБУ и администрации Госпогранслужбы, согласно которому просит, чтобы окружной административный суд Киева запретил выезжать на постоянное место жительства в зарубежные страны Олегу Гладковскому, которого подозревают в хищении средств в оборонной сфере.

Сообщается, что истец через суд просит признать противоправной бездеятельность Службы безопасности относительно непринятия мер временного ограничения в праве выезда на постоянное место жительства в иностранное государство в отношении Олега Гладковского после того, как он был освобожден с должности первого заместителя секретаря СНБО.

Отмечается, что Дейдей требует, чтобы Служба безопасности Украины в предусмотренном законом порядке применила к нему  меры временного ограничения в праве выезда на постоянное место жительства сроком на 5 лет, то есть до 4 марта 2024 года.  Также, соответственное поручение будет передано в Госпогранслужбу. 

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Также известно, что Дейдей просит запретить Администрации Государственной пограничной службы совершать любые действия или бездействие связанные с пропуском через государственную границу Олега Гладковского до окончания к нему пятилетнего ограничения выезда. В суде указывают, что сейчас рассматривают вопрос об открытии производства по этому иску.

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Все по теме:

Укроборонпром, Запрет, Окружной административный суд Киева, Олег Гладковский, Подозрение в хищении средств, Выкезд за границу.
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