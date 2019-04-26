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Порошенко: Раздача паспортов РФ на Донбассе противоречит мирному процессу

Порошенко: Раздача паспортов РФ на Донбассе противоречит мирному процессу
10:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Петр Порошенко поблагодарил за мощную демонстрацию единства и солидарности с Украиной на заседании СБ ООН.

Президент Украинского государства Петр Порошенко приветствовал мощную демонстрацию единства и солидарности с Украиной во время заседания Совета безопасности ООН, безотлагательно созванного Киевом в связи с российской паспортизацией украинского Донбасса.

"Благодарен всем нашим друзьям, прежде всего США, а также Германии и Франции как партнерам по Нормандскому формату, заявление группы ЕС8 перед заседанием, за четкую позицию и однозначную оценку о незаконности и провокационной сущности соответствующего решения РФ по раздаче паспортов", - написал П.Порошенко в своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

Президент Украины подчеркнул, что это решение не является гуманитарным, "как выкручивается российская пропаганда", ведь сама Москва и создает нечеловеческие условия для жизни украинских граждан под оккупацией.

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"Решение о паспортизации не имеет ничего общего с мирным процессом! Оно противоречит Минским договоренностям - и по букве, и по духу! Оно направлено на легализацию присутствия российских войск на оккупированной части нашего государства. Не допустим такого сценария! Наиболее действенный способ противодействия - дальнейшее усиление секторальных и экономических санкций против России и развертывание миротворческой миссии на оккупированном Донбассе под мандатом ООН. Донбасс - это Украина, а жители Донбасса - украинцы. Победим только вместе!", - написал П.Порошенко.

Напомним, Совет Безопасности ООН собрался на внеочередное заседание, чтобы обсудить указ президента России Владимира Путина о выдаче российских паспортов жителям оккупированных частей Донецкой и Луганской областей

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Донбасс, Петр Порошенко, ОРДЛО, Паспорт РФ.
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