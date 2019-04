Правительство Венгрии отреагировало на принятие Верховной Радой языкового закона

Правительство Венгрии предупредило НАТО, что будет в дальнейшем блокировать проведение комиссии Украина-НАТО в ответ на принятие Радой языкового закона.

Об этом сообщил в Twitter венгерский журналист Шабольч Пануй со ссылкой на источники в правительстве Венгрии.

"Источники сообщают мне, что чиновники Венгрии заявили заявили генеральному секретарю НАТО Роуз Готтемюллер во время ее визита в Будапешт, что Венгрия будет продолжать блокировать переговоры между россией и Украиной, если Киев примет закон, что и произошло только что", - написал Властвуй.

Expect another round of Hungarian-Ukrainian diplomatic tensions as Ukraine’s parliament adopts a new, restrictive & nationalistic language law. It is primarily aimed against Russian speakers, but collateral damage is done to 150K ethnic Hungarians as well. https://t.co/ldRZfdkTtc

