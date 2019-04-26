Скачать
Пятница, 26.04.2019
Государственный долг Украины вырос на полмиллиарда долларов
Государственный долг Украины вырос на полмиллиарда долларов
Порошенко: Раздача паспортов РФ на Донбассе противоречит мирному процессу
Порошенко: Раздача паспортов РФ на Донбассе противоречит мирному процессу
Теофимо Лопес назвал главное условия для боя с Ломаченко
Теофимо Лопес назвал главное условия для боя с Ломаченко
Приметы и обряды на 26 апреля – Заячьи именины, Фомаида
Приметы и обряды на 26 апреля – Заячьи именины, Фомаида

Правительство Венгрии отреагировало на принятие Верховной Радой языкового закона

Правительство Венгрии отреагировало на принятие Верховной Радой языкового закона
11:17 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Правительство Венгрии предупредили НАТО, что будут в дальнейшем блокировать проведение комиссии Украина-НАТО.

Правительство Венгрии предупредило НАТО, что будет в дальнейшем блокировать проведение комиссии Украина-НАТО в ответ на принятие Радой языкового закона.

Об этом сообщил в Twitter венгерский журналист Шабольч Пануй со ссылкой на источники в правительстве Венгрии.

"Источники сообщают мне, что чиновники Венгрии заявили заявили генеральному секретарю НАТО Роуз Готтемюллер во время ее визита в Будапешт, что Венгрия будет продолжать блокировать переговоры между россией и Украиной, если Киев примет закон, что и произошло только что", - написал Властвуй.

Напомним: в четверг, 25 апреля, Рада приняла закон о функционировании украинского языка как государственного. 

Народные депутаты 25 апреля проголосовали за важный закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Его поддержали 278 народных депутатов. Против проголосовали 38 нардепов, 25 не голосовали, а 7 воздержались от голосования.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, НАТО, Венгрия, языковый закон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В ЦИК ответили на заявление Зеленского о затягивании оглашения результатов выборов
02 Страстная пятница 2019: Почему этот день так называется
03 Совбез ООН окончен заявлением Германии и Франции
04 Страны ЕС выступили с заявлением в ООН о паспортизации жителей ОРДЛО Россией
05 Гороскоп на сегодня, 26 апреля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Второй тур выборов: ЦИК приняла протоколы от всех окружкомов
Второй тур выборов: ЦИК приняла протоколы от всех окружкомов
Чернобыльская катастрофа: сегодня 33 годовщина аварии на ЧАЭС
Чернобыльская катастрофа: сегодня 33 годовщина аварии
Погода на Пасху: синоптики пообещали жару и дожди
Погода на Пасху: синоптики пообещали жару и дожди
Сегодня Страстная пятница 2019. история, приметы праздника
Сегодня Страстная пятница 2019. история, приметы праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь