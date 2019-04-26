Правительство Венгрии отреагировало на принятие Верховной Радой языкового закона

Новости Украины: Правительство Венгрии предупредили НАТО, что будут в дальнейшем блокировать проведение комиссии Украина-НАТО.

Правительство Венгрии предупредило НАТО, что будет в дальнейшем блокировать проведение комиссии Украина-НАТО в ответ на принятие Радой языкового закона.

Об этом сообщил в Twitter венгерский журналист Шабольч Пануй со ссылкой на источники в правительстве Венгрии.

"Источники сообщают мне, что чиновники Венгрии заявили заявили генеральному секретарю НАТО Роуз Готтемюллер во время ее визита в Будапешт, что Венгрия будет продолжать блокировать переговоры между россией и Украиной, если Киев примет закон, что и произошло только что", - написал Властвуй.

Expect another round of Hungarian-Ukrainian diplomatic tensions as Ukraine’s parliament adopts a new, restrictive & nationalistic language law. It is primarily aimed against Russian speakers, but collateral damage is done to 150K ethnic Hungarians as well. https://t.co/ldRZfdkTtc — Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) 25 апреля 2019 г.

Напомним: в четверг, 25 апреля, Рада приняла закон о функционировании украинского языка как государственного.

Народные депутаты 25 апреля проголосовали за важный закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Его поддержали 278 народных депутатов. Против проголосовали 38 нардепов, 25 не голосовали, а 7 воздержались от голосования.