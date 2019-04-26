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В ВР поступило уже четыре постановления об отмене языкового закона

В ВР поступило уже четыре постановления об отмене языкового закона
13:05 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Андрей Парубий сообщил о четырех зарегистрированных постановлениях об отмене закона об украинском языке.

В Верховной Раде зарегистрировано уже четыре постановления об отмене закона о языке. Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий из президиума сессионного зала, передает корреспондент УНН.

"Поступило уже четыре постановления об отмене закона об украинском языке. Регламентом ВР дается двое суток на внесение подобных постановлений", - отметил Парубий.

По его словам, отмена этих постановлений для ВР не составляет труда, но если в Раде их отменят скорее чем через двое суток и закон будет подписан в тот же срок - это может поставить под сомнение легитимность закона.

Парубий добавил, что на следующем пленарном заседании эти постановления будут рассмотрены.

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"Мы их тут же отменим. На тот момент закон уже будет полностью подготовлен аппаратом (ВР - ред.), все правки сведены - я немедленно его подпишу и безотлагательно его подпишет президент Порошенко", - добавил Парубий.

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Верховная Рада, Постановление, Андрей Парубий, языковый закон.
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