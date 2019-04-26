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В Раде собирают подписи за отставку Луценко с должности генпрокурора

В Раде собирают подписи за отставку Луценко с должности генпрокурора
14:13 Сегодня Телеграф По материалам: УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины: Народные депутаты проводят сбор подписей в Верховной Раде за отставку Юрия Луценко с должности генерального прокурора Украины.

Народный депутат от "Батькивщины" Игорь Луценко с трибуны парламента заявил, что в Верховной Раде проходит сбор подписей относительно рассмотрения вопроса об отставке Юрия Луценко с поста генерального прокурора Украины.

По словам депутата, в парламенте зарегистрированы две такие инициативы: от него и от народного депутата от фракции "Самопомич" Егора Соболева. 

По мнению Игоря Луценко, генеральный прокурор Украины своей деятельностью показал полную неспособность управлять высшим органом справедливости в Украине. В пример он навел расследования в отношении высокопоставленных чиновников времен Виктора Януковича. К настоящему времени не было вынесено ни одного приговора.

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По мнению народного депутата от "БПП", сейчас "мы видим позорный балет с расследованием дела Курченко - это лицо коррупции Януковича". На данный момент неизвестно, сколько подписей уже было собрано. Согласно правилам, для рассмотрения в парламенте вопроса об отставке генпрокурора необходимо собрать минимум 150 подписей народных депутатов.

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Все по теме:

Верховная Рада, Юрий Луценко, Отставка, Должность, Сбор подписей, Генеральный прокурор Украины.
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