Климкин: РФ сознательно создает повод для военного вмешательства

Новости Украины: По мнению Климкина, Россия решением о паспортизации жителей ОРДЛО создает повод для военного вмешательства в Украину.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Россия решением о паспортизации жителей ОРДЛО создает повод для военного вмешательства в Украину.

Об этом он сказал на совместном с министром иностранных дел Литовской Республики Линасом Линкявичюсом брифинге в Киеве.

"Мы прекрасно понимаем, что это решение принято потому, что в Москве перестали думать, что они установят здесь пророссийскую реальность", - заявил министр.

По словам Климкина, Россия будет системно пытаться вмешиваться во внутренние дела Украины.

"Россия сознательно создает повод для вмешательств, в том числе военных, милитаристских. Будут говорить, что там русские или русскоязычные. Конечно, мы знаем эти манипуляции... Будут это пытаться использовать в будущем", - подчеркнул министр.

Как сообщалось ранее, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса. В Кремле объяснили, что такое решение принято "с целью защиты прав и свобод человека и гражданина", на основании "общепризнанных принципов и норм международного права".