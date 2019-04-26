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Климкин ответил на вопрос о готовности к сотрудничеству с Зеленским

Климкин ответил на вопрос о готовности к сотрудничеству с Зеленским
14:20 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: Климкин готов обсудить с Зеленским возможное сотрудничество, но отступать от своих ценностей не собирается.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что готов обсудить с победителем на выборах президента Владимиром Зеленским возможное сотрудничество, но отступать от своих ценностей не собирается.

Об этом он сказал на совместном брифинге с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом в Киеве.

На вопрос, будет ли он сотрудничать с Зеленским или уйдет в отставку, Климкин ответил: "Во-первых, всегда это зависит от двух вещей, я считаю, - от обоюдного желания, и об этом я буду говорить, и второе – общих паритетов и путей, как мы видим их выполнение ".

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"Я имею свои ценности, свои принципы и свои убеждения. Если они будут совпадать и будет обоюдное желание, об этом мы будем говорить. Но я от того, что мы делали эти пять лет, и я лично верю в то, что я делал, я, конечно, не буду отступать", - подчеркнул Климкин.

Отвечая на вопрос о встрече с Зеленским, министр сказал: "Я думаю, что это новоизбранный президент должен комментировать. Он имеет все возможности говорить о том, какие проводятся встречи, какие проходят контакты, договоренности. Я думаю, что в ближайшее время он это сделает ".

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МИД, Линас Линкявичюс, Владимир Зеленский, Павел Климкин.
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