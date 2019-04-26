Зеленский и Гройсман провели неформальную встречу 24 апреля

Новости Украины: Зеленский и Гройсман в ходе неформальной встречи 24 апреля познакомились и обсудили общие мировоззренческие вопросы.

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе неформальной встречи 24 апреля говорили о ситуации в стране и обсуждали мировоззренческие вопросы.

"Владимир Гройсман приехал познакомиться с Владимиром Зеленским. Обсуждались общие мировоззренческие вещи. Встреча была неофициальная. Говорили о жизни, о ситуации в стране", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе В.Зеленского.

По данным Украинской правды, встреча Зеленского и Гройсмана якобы состоялась в офисе "Квартала".

О чем говорил будущий президент с премьером неизвестно, но в обоих вроде бы сложилось хорошее впечатление друг о друге.

"Он абсолютно нормальный человек", - передает слова Гройсмана о Зеленском источник в его окружении.