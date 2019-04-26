Зеленский улетел на отдых

Новости Украины: Победитель президентских выборов сообщил, что улетает с семьей на отдых в Турцию.

28 апреля в Украине отмечают главный праздник всех православных христиан - Пасху. Будущий президент Украины Владимир Зеленский выбрал для семейного праздника Турцию. На своей официальной странице в Facebook шоумен поделился информацией о своем будущем уикэнде.

"Договаривались быть открытыми. Так вот. Вылетаем в Турцию. Отвожу детей на ежегодный фестиваль "Весело". А сам через 2 дня назад. За 4 месяца … первые выходные. Всем желаю тепла, здоровья и норм. отдыха!!!", - написал Зеленский.

Напомним, 21 апреля Владимир Зеленский стал победителем президентских выборов в Украине со значительным разрывом. После этого Зеленский обвинил ЦИК в затягивании официального объявления итогов выборов. В свою очередь заместитель главы Центральной избирательной комиссии Украины Евгений Радченко заверяет, что ЦИК подводит итоги голосования в рамках установленных сроков и даже несколько опережает график.