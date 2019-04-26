Разумков рассказал о деталях встречи Зеленского с Гройсманом

Новости Украины: Рабочие моменты и госполитика на встрече Зеленского и Гройсмана не обсуждались

Победивший на президентских выборах в Украине Владимир Зеленский проводил встречу с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, однако она носила исключительно ознакомительный характер, сообщил спикер и политтехнолог штаба В.Зеленского Дмитрий Разумков.

"На самом деле такая встреча действительно, по информации, которая у меня есть, состоялась. Она была, по-моему, позавчера. На ней не обсуждались рабочие моменты или государственная политика. Это была ознакомительная встреча действующего главы правительства и фактически уже избранного президента Украины, который вступит в свои конституционные полномочия после инаугурации", - рассказал Д.Разумков в эфире телеканала "112. Украина" в пятницу вечером.

На вопрос были ли В.Гройсман и В.Зеленский знакомы ранее, он сказал: "Я не готов ответить".

"Возможно, где-то пересекались, но каких-то более тесных взаимоотношений, по моему, не было", - добавил Д.Разумков.