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Глава КС: Суд является независимым и аполитичным органом

Глава КС: Суд является независимым и аполитичным органом
02:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Глава Конституционного суда: Мы - не политики.

Глава Конституционного суда Украины Станислав Шевчук заявляет, что удивлен словами президента Украины Петра Порошенко о политической переориентации суда, и подчеркивает, что суд является независимым и аполитичным органом.

"Я удивлен. Что значит "переориентировались"? Это значит, что раньше ориентировались некоторые члены на Петра Порошенко? А сейчас мы ориентируемся на Владимира Зеленского? Суд - независимый. Он не может ориентироваться на конкретную политическую личность. Мы - не политики", - сказал С.Шевчук в эфире программы "Ваша Свобода" на "Радио Свобода" в пятницу.

Он заявил, что не может комментировать слухи о том, что Конституционный суд может пересмотреть вопрос об обязательном электронном декларировании имущества и доходов чиновников. "Что касается слухов… Я сам удивился… Уже считалось, что в четверг, то есть вчера, мы должны были ставить, голосовать за отмену электронных деклараций. А даже в повестке дня – зайдите на сайте - нет в повестке дня и близко этого", - сказал глава КС.

При этом С.Шевчук добавил, что "конечно, мы рассматриваем этот вопрос, как и другие вопросы". "Касательно электронного декларирования – у нас в производстве несколько дел в отношении основных субъектов декларирования: государственных служащих и относительно электронного декларирования активистов. По каждому проводятся заседания, есть проекты решений", - рассказал он.

По словам главы КС, в СМИ попал скан проекта решения, "несколько страниц с определенными позициями об электронном декларировании". "Я дал поручение секретариату организовать комиссию по утечке информации. Комиссия заседала… и определила, что нельзя считать попавшее в прессу копией или сканом рассматриваемых проектов", - сообщил С.Шевчук.

Он отметил, что в суде, "особенно в последнее время, очень много утечек", которые "демонизируют определенные процессы или личности, в том числе и личность председателя суда". "Мы коллегиальный орган и у меня один голос: у нас нет авторитарного режима, когда председатель прессует судей, принуждает принимать решения под давлением. Каждый судья – это специалист с большой буквы и профессионал, его попробуй переубеди. Решение происходит тогда, когда есть 10 голосов", - подчеркнул глава КС.

Он также отметил, что "хорошо, когда решение совпадает с общественным мнением". "А когда оно не совпадает с общественным мнением, как незаконное обогащение? Нам вообще тогда не принимать решений? Или закрывать суд?", - сказал С.Шевчук.

Напоминаем, в конце февраля 2019 года КС по конституционному представлению 59 народных депутатов Украины признал неконституционной ст.368-2 Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении, так как ее положения не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. НАБУ заявило, что это решение повлечет закрытие всех расследуемых по этой статье уголовных производств, возобновить соответствующие расследования в дальнейшем уже будет невозможно. С.Шевчук заявил, что решение о неконституционности статьи УК о незаконном обогащении принималось без какого-либо политического давления, как и все решения за все время его работы на посту главы суда.

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15 марта было обнародовано письмо судьей КС Николая Мельника, Сергея Саса и Игоря Слиденко, которые заявили, что дальнейшее пребывание С.Шевчука в должности главы КС приведет к полному разрушению конституционного правосудия, и попросили коллег принять кардинальные меры. В письме отмечается, что созданная С.Шевчуком в коллективе КС атмосфера всеобщего недоверия и конфликтности делает невозможной конструктивную и продуктивную деятельность суда.

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Конституционный Суд, Суд, Петр Порошенко, Станислав Шевчук.
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